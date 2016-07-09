اشغال ۱۰۰ درصدی ظرفیت مراکز اقامتی اردبیل در تعطیلات عید فطر

کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به اینکه آمار تعداد گردشگران به صورت دقیق قابل محاسبه نیست، اضافه کرد: در طول تعطیلات ظرفیت تمامی مراکز اقامتی به کار گرفته شد.

وی افزود: در این ایام نه تنها ظرفیت مدارس آماده اسکان فرهنگیان تکمیل شد بلکه سالن‌های تربیت‌بدنی و کلاس‌های خالی دیگر نیز برای اسکان مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان متذکر شد: در طول تعطیلات فقط ۱۰ هزار خودرو وارد منطقه نمونه گردشگری شورابیل شده است و برآورد می‌شود نزدیک به دو میلیون نفر مسافر وارد استان شده است.

حاجی‌زاده بیشترین بازدید از اماکن تفریحی و تاریخی را از شهر سرعین و آب‌های گرم معدنی عنوان و اضافه کرد: به حدی ظرفیت این شهرستان تکمیل شده بود که در میانه تعطیلات جاده سرعین یک طرفه شد و راهداری تبریز اعلام کرد که ظرفیت این محور تکمیل شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که تبلیغات نهادهای متولی موجب شناخت هر چه بیشتر کدام اثر طبیعی و تاریخی شده است، ادامه داد: بیشترین شناخت طی سال‌های اخیر از مجموعه ثبت جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین حاصل آمده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان افزود: به دلیل اینکه سایر بناها چندان در دسترس نیست موزه چینی‌خانه و موزه باستان‌شناسی بیشترین میزان جذب گردشگر را به همراه دارد.