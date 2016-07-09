به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه درس اخلاق هفتگی آیت الله جوادی آملی پنجشنبه این هفته در مسجد روستای احمد آباد شهرستان دماوند برگزار شد.

آیت الله جوادی آملی در این جلسه با اشاره به اتمام ایام نورانی ماه مبارک رمضان اظهار داشت: طبق بیان نورانی امام صادق(ع) سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ این حرف را وقتی افراد عادی می‌زنند منظورشان از بهار فروردین است، اما وقتی وجود مبارک امام صادق این حرف را می‌زند برای آن است که بهار مؤمنین ماه مبارک رمضان است.

وی ادامه داد: وجود مبارک امام صادق(ع) فرمودند ماه مبارک رمضان اوّلین ماه از دوازده ماه سال است؛ ماه مبارک رمضان قرّةالشهور و رأس‌السنه است، حضرت فرمود ماه مبارک رمضان بهار یازده ماه دیگر است و در این ماه سفره ضیافت و مهمانی خدا پهن است، چه ماهی از ماه مبارک رمضان بهتر و چه بهاری از بهار رمضان بهارتر!

وی بیان کرد: ذات اقدس الهی در ماه مبارک رمضان سعی کرد ما را به مهمانی دعوت کند وظیفه ما این است که تا یازده ماه دیگر این ضیافت را همچنان حفظ کنیم.

آیت الله جوادی آملی در ادامه خداوند را مهمان دلهای شکسته مومنان دانستند و بیان داشت:این ضیافت متقابل است؛ خدا فرمود من گرچه با همه هستم و در زمان رمضان و در مکان حج شما را به عنوان مهمان دعوت کردم و از شما پذیرایی می کنم اما اگر مرا هم به عنوان مهمان دعوت کنید حاضرم به نزد شما بیایم؛ من مهمان قلب شکسته‌ام.

آیت الله جوادی آملی در فراز دیگری از سخنان خود ابراز داشت:ما اگر بدانیم نسبت به ذات اقدس الهی هیچ هستیم و اگر این احساس قلب شکسته در ما پیدا شد؛ این قلب شکسته میزبان خداست و وقتی خدا با ما باشد ما هیچ هراسی نداریم.

وی بیان داشت: ما باید با این دید باشیم که هر چه داریم را احترام کنیم و حفظ کنیم؛ کشورمان را، عزّتمان را، مملکتمان را، دولتمان را، اینها عزت ماست و باید آنها را حفظ کنیم، ما می‌توانیم خود را احیا کنیم که این کشور روی پای خود بایستد و به بیگانه نیازمند نباشد و مستقل باشد، کسی که توان ایستادگی ندارد بیگانه بر او مسلط می‌شود، ما با علم و عمل صالح می‌توانیم روی پای خود بایستیم.

این مرجع تقلید با اشاره به آیات قرآن کریم ادامه داد: اینکه به ما گفتند قیام کنید برای همین است؛ قرآن کریم ما را به علم و دانش دعوت کرده است، فرمود عالِم و عاقل بشوید اما فرمود کشور را علما و عقلا اداره نمی‌کنند بلکه مملکت را ﴿لقوم یعقلون﴾ اداره می‌کند، یعنی قوم قائم به عقل؛ این قوم به معنی نژاد نیست، قوم یعنی قیام؛ تا ملت نایستد و ایستادگی نکند قوم عاقل نیست، قوم عادل نیست. باید محکم کمر را ببندید تا کشور را حفظ کنید آن وقت این کشور نه به غرب وابسته است نه به شرق وابسته است.