۹۰ درصد مهدکودک های زنجان به دوربین مدار بسته مجهز هستند

فرزانه عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بخشنامه ارسالی بهزیستی کشور در رابطه با الزام مهدهای کودک شهری به نصب دوربین مدار بسته و در راستای اعمال نظارت بیشتر بر مهدهای کودک و جلب اطمینان والدین این اقدام صورت پذیرفته است.

وی اظهار کرد: در راستای تامین موضوع امنیت جسمی و روانی کودکان گروه سنی زیر هفت سال سازمان بهزیستی بر توسعه کمی مهدهای کودک توسعه توجه ویژه دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: ۹۰درصد مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی استان زنجان مجهز به دوربین مدار بسته شدند.

عطایی به کار گیری وسایل و تجهیزات استاندارد در مهدهای کودک را در راستای ارزش گذاری سازمان به کیفیت ارایه خدمات در مهدهای کودک عنوان کردو افزود: تمامی فضاهای مهدهای کودک مناطق شهری استان زنجان شامل حیاط، راهروها، اتاق های فعالیت مربیان، آشپرخانه و مهدهای کودک به سیستم دوربین مدار بسته مجهز شده اند که قابلیت پخش و ضبط و ذخیره سازی تصاویر دریافتی را دارا هستند.

وی تعداد مهد کودک های استان زنجان را ۱۷۲ مهد کودک عنوان کرد و افزود: امنیت جسمانی و روانی کودک و رعایت جنبه های اعتقادی و مذهبی آنها بسیار مهم است.

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان زنجان به استاندارد سازی مهدهای کودک اشاره کردو گفت: این سازمان بر تحقق این امر مهم بسیار تاکید دارد.

عطایی گفت: در حال حاضر۹ مهدکودک سه ستاره ، شش مهد کودک دو ستاره ، ۲۱ مهد کودک تک ستاره و ۵۸ مهد کودک فاقد ستاره در استان وجود دارد.