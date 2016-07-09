  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۴

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان:

۹۰ درصد مهدکودک های زنجان به دوربین مدار بسته مجهز هستند

۹۰ درصد مهدکودک های زنجان به دوربین مدار بسته مجهز هستند

زنجان-معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: بیش از ۹۰ درصد از مهد کودک های استان زنجان مجهز به دوربین مدار بسته هستند.

فرزانه عطایی در  گفتگو با خبرنگار  مهر گفت: با توجه به بخشنامه ارسالی بهزیستی کشور در رابطه با الزام  مهدهای کودک شهری به نصب دوربین مدار بسته و در راستای اعمال نظارت بیشتر  بر مهدهای کودک و جلب اطمینان والدین این اقدام صورت پذیرفته است. 

وی اظهار کرد: در راستای تامین  موضوع امنیت جسمی و روانی کودکان گروه سنی زیر هفت سال سازمان بهزیستی  بر توسعه کمی مهدهای کودک توسعه توجه ویژه دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: ۹۰درصد مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی استان زنجان مجهز به دوربین مدار بسته شدند.

عطایی به کار گیری وسایل و تجهیزات استاندارد در مهدهای کودک را در راستای ارزش گذاری  سازمان به کیفیت ارایه خدمات در مهدهای کودک عنوان کردو افزود: تمامی  فضاهای مهدهای کودک مناطق شهری استان زنجان شامل حیاط، راهروها، اتاق های فعالیت مربیان، آشپرخانه و مهدهای کودک به سیستم دوربین مدار بسته مجهز شده اند که قابلیت پخش و ضبط و  ذخیره سازی تصاویر دریافتی را دارا هستند.

وی تعداد مهد کودک های استان زنجان را ۱۷۲ مهد کودک عنوان کرد و  افزود: امنیت جسمانی  و روانی کودک و رعایت جنبه های اعتقادی و مذهبی آنها بسیار مهم است.

معاون اموراجتماعی بهزیستی استان زنجان به استاندارد سازی مهدهای کودک اشاره کردو گفت: این سازمان بر تحقق این امر مهم بسیار تاکید دارد.

عطایی گفت: در حال حاضر۹ مهدکودک سه ستاره ، شش مهد کودک دو ستاره ، ۲۱ مهد کودک تک ستاره  و ۵۸ مهد کودک فاقد ستاره در استان وجود دارد.

کد مطلب 3708276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها