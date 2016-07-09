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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

استاندار کردستان تاکید کرد:

شهرداری‌های کردستان ازظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند

شهرداری‌های کردستان ازظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند

سنندج- استاندار کردستان عنوان کرد: شهرداری‌های استان به منظور ارتقای خدمت به شهروندان، باید بیشتر از پتانسیل های بخش خصوصی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروزشنبه  در جمع اعضای شورای اسلامی و شهردار سنندج گفت: شهرداری‌ها از جمله تاثیر گذارترین دستگاه‌های خدماتی در سطح شهر ها هستند که می توانند با اقدامات سازنده  افکار عمومی را جلب کنند.

وی عنوان کرد: متاسفانه  بدلیل مشکلات عدیده ای سنندج بعنوان مرکز استان از لحاظ کیفی و کمی رشد و توسعه مناسبی نداشته است.

وی اظهارداشت: وجود بافت های فرسوده، حاشیه نشینی، ساخت وسازهای غیر مجاز و ترافیک بخصوص در هسته مرکزی شهر مشکلاتی فراوانی  هم برای  شهروندان و هم برای مدیران شهرداری  بوجود آورده است.

زاهدی با تاکید براینکه شهرداری‌ها باید به منظور ارتقای خدمت به شهروندان باید بیشتر از پتانسیل ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند، بیان کرد: برای رفع مشکلات همچنین در راستای توسعه و آبادانی سطح شهر با تمام توان از مجموعه شورا و شهرداری حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در بازدید صورت گرفته از سطح شهر فعالیت‌های عمرانی چشمگیری خوشبختانه  در حال اجرا است که  اتمام این طرح‌ها  در کاهش و روانسازی ترافیک نقش بسزایی دارد.

وی اضافه کرد : آرامش نسبی حاکم بر شورا و شهرداری مرهون  اجرای فعالیت‌های عمرانی در تمامی نقاط شهر بخصوص نواحی منفصل شهری است.

کد مطلب 3708283

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