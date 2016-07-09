به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروزشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی و شهردار سنندج گفت: شهرداری‌ها از جمله تاثیر گذارترین دستگاه‌های خدماتی در سطح شهر ها هستند که می توانند با اقدامات سازنده افکار عمومی را جلب کنند.

وی عنوان کرد: متاسفانه بدلیل مشکلات عدیده ای سنندج بعنوان مرکز استان از لحاظ کیفی و کمی رشد و توسعه مناسبی نداشته است.

وی اظهارداشت: وجود بافت های فرسوده، حاشیه نشینی، ساخت وسازهای غیر مجاز و ترافیک بخصوص در هسته مرکزی شهر مشکلاتی فراوانی هم برای شهروندان و هم برای مدیران شهرداری بوجود آورده است.

زاهدی با تاکید براینکه شهرداری‌ها باید به منظور ارتقای خدمت به شهروندان باید بیشتر از پتانسیل ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند، بیان کرد: برای رفع مشکلات همچنین در راستای توسعه و آبادانی سطح شهر با تمام توان از مجموعه شورا و شهرداری حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در بازدید صورت گرفته از سطح شهر فعالیت‌های عمرانی چشمگیری خوشبختانه در حال اجرا است که اتمام این طرح‌ها در کاهش و روانسازی ترافیک نقش بسزایی دارد.

وی اضافه کرد : آرامش نسبی حاکم بر شورا و شهرداری مرهون اجرای فعالیت‌های عمرانی در تمامی نقاط شهر بخصوص نواحی منفصل شهری است.