به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروزشنبه در جمع اعضای شورای اسلامی و شهردار سنندج گفت: شهرداریها از جمله تاثیر گذارترین دستگاههای خدماتی در سطح شهر ها هستند که می توانند با اقدامات سازنده افکار عمومی را جلب کنند.
وی عنوان کرد: متاسفانه بدلیل مشکلات عدیده ای سنندج بعنوان مرکز استان از لحاظ کیفی و کمی رشد و توسعه مناسبی نداشته است.
وی اظهارداشت: وجود بافت های فرسوده، حاشیه نشینی، ساخت وسازهای غیر مجاز و ترافیک بخصوص در هسته مرکزی شهر مشکلاتی فراوانی هم برای شهروندان و هم برای مدیران شهرداری بوجود آورده است.
زاهدی با تاکید براینکه شهرداریها باید به منظور ارتقای خدمت به شهروندان باید بیشتر از پتانسیل ها و ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنند، بیان کرد: برای رفع مشکلات همچنین در راستای توسعه و آبادانی سطح شهر با تمام توان از مجموعه شورا و شهرداری حمایت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در بازدید صورت گرفته از سطح شهر فعالیتهای عمرانی چشمگیری خوشبختانه در حال اجرا است که اتمام این طرحها در کاهش و روانسازی ترافیک نقش بسزایی دارد.
وی اضافه کرد : آرامش نسبی حاکم بر شورا و شهرداری مرهون اجرای فعالیتهای عمرانی در تمامی نقاط شهر بخصوص نواحی منفصل شهری است.
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