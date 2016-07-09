به گزارش خبرگزاری مهر، همایون یوسفی با اشاره به اینکه برگزاری اردوهای خارجی برای تیم‌های لیگ برتری هزینه اضافی در پی دارد، گفت: اگرچه گاهی اوقات برگزاری اردوی خارجی می تواند مشوقی مناسب برای ورزشکاران باشد اما باید شرایط را مورد بررسی قرار داد چراکه وقتی اردویی دستاورد مناسبی برای ورزش کشور به همراه ندارد، برگزاری آن اردوی خارجی ضرورتی ندارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نباید از یاد برد که شهرهای خوبی برای اردوهای تیم‌های فوتبال لیگ برتر وجود دارد که از امکانات مناسبی هم برخوردار هستند لذا بهتر است مبالغی که برای آمادگی تیم‌ها در خارج از کشور هزینه می‌شود در داخل کشور خرج شود.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های ورزش فوتبال، آسیب دیده و در این میان فوتبال باشگاهی در برخی مناطق تعطیل شده است، ادامه داد: متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های عرصه فوتبال عموما در مناطق کم‌استعداد انجام شده و به همین جهت دستاورد خاصی حاصل نشده است.

یوسفی ضمن تاکید بر اینکه میهن عزیزمان از لحاظ تنوع آب وهوایی موقعیت مناسبی برای برگزاری اردوهای ورزشی دارد، تصریح کرد: در بسیاری از نقاط کشور فضاهای ورزشی مناسب وجود دارد که می‌تواند در آماده سازی تیم‌ها بسیار مؤثر باشد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چندسال اخیر نتایج این تیم‌ها در جدول رده‌بندی درخشان نبوده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اردوهای خارجی هیچ تأثیری در روند کاریشان نداشته است.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، خاطرنشان کرد: چندسالی است که تیم‌های فوتبال لیگ برتر پیش از آغاز فصل به برگزاری اردوهای خارجی اقدام می‌کنند و این مهم در حالیست که همواره از کمبود بودجه و مشکلات مالی نیز گلایه و شکایت می‌کنند از این رو باید به ظرفیت‌‎های موجود در داخل کشور توجه بیشتری شود.