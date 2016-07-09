لزوم همراهی نمایندگان در تسریع اجرای مصوبات طرح آبرسانی به آبادان

عزیزاله شهبازی صبح شنبه در حاشیه بازدید سرزده از تاسیسات آبرسانی شهید کشتکار، ایستگاه ۱۱ و طرح جامع آبرسانی فیه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تمهیدات وبرنامه ریزیهای صورت گرفته در استان، گفت: امید می رود تا وضعیت آب در آبادان و بخشهای تابعه آن بهتر شود.

وی افزود: به رغم برخورداری آبادان از دو رودخانه اروند و بهمنشیر اما شواهد و سوابق چندین ساله، نشان از آن دارد که در فصل گرما، به دلایل مختلفی آب در این حوزه و به خصوص در بخشهای تابعه و برخی روستاهای اطراف دچار نوساناتی می شود.

فرماندار آبادان از شوری آب، سختی و کدورت، فرسایش شبکه آبرسانی، ناتمام ماندن طرحهای جامع آبرسانی و غدیر و گرفتن انشعابات غیرمجاز در مسیرهای آبرسانی به عنوان مشکلات اصلی در بخش آب شهرستان آبادان نام برد.

شهبازی اظهار کرد: متاسفانه پایین بودن ارتفاع شهرستان از سطح دریا، بالا بودن عمر مفید خطوط آبرسانی و شکستگی های فراوان در مسیر شبکه سبب اتلاف فراوان آب می شود.

جلسه رسیدگی به وضعیت آب و برق شهرستان

وی با اشاره به جلسه ای که با حضور مسئولان استانی و شهرستان در خصوص وضعیت آب و برق شهرستان در فرمانداری برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسه علاوه بر دریافت مجوز افزوده شدن یک دستگاه آب شیرین کن به تاسیسات آبرسانی آبادان، شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز متعهد شد تا ظرف مدت یک هفته نسبت به انجام این کار اقدام کند که ما نیز پیگیر آن هستیم.

فرماندار آبادان با بیان اینکه در این جلسه مدیران استانی ضمن آگاهی از سطح انتظارات شهرستان، تعهداتی را نیز پذیرفتند، گفت: انتظار می رود تا مدیران استان به تعهدات خود در جهت عملیاتی شدن مصوبات جلسه مذکور جامه عمل بپوشانند.

شهبازی افزود: در زمان حاضر در روستاها وضعیت جیره بندی آب نداریم و مشکلات ناشی از وجود انشعابات غیرمجاز آب در روستاهای تنگه ۱، ۲ و ۳ نیز برطرف شد.

وی اضافه کرد: در شهرچوئبده به دلیل مشکلات یاد شده هنوز هم نوسانات آب وجود دارد که در این زمینه نیز دستورات لازم برای تامین آب مردم به طروق مختلف صادر شد.

شهبازی تصریح کرد: پایان یافتن مشکلات چندین ساله مردم آبادان در بحث آب همت عالی مسئولان استان خوزستان را طلب می کند.

فرماندار آبادان در پایان، از نمایندگان خواست تا با پیگیریهای مداوم خود در جهت دریافت اعتبارات شهرستان به صورت افزایشی وعملیاتی شدن طرحهای مصوب آبرسانی شهرستان، آبادان را در این حوزه به ثبات برسانند.