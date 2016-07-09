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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

شهردارسنندج:

تقویت خدمات رسانی به مردم نخستین اولویت شورا وشهرداری سنندج است

تقویت خدمات رسانی به مردم نخستین اولویت شورا وشهرداری سنندج است

سنندج- شهردار سنندج عنوان کرد: خدمات رسانی شایسته به شهروندان از اهداف و اولویت های اصلی شهرداری و شورای شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری امروز شنبه در دیدار با استاندار کردستان ضمن تشکر ازحمایت‌ها وپیگیری های او در اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر، گفت: تقویت خدمات رسانی به شهروندان از اهداف و اولویت های اصلی شورا و شهرداری است.

وی  خدمت در شهرداری را به واسطه ارتباط مستیم با مردم بسیار لذت بخش خواند و عنوان کرد:  همواره در جلسات شورا بر ارتقای خدمت به شهروندان و رفع مشکلات سطح شهر تاکید می شود.

وی اظهارداشت: امسال علاوه بر ادامه تکمیل چندین پروژه عمرانی نیمه تمام، عملیات احداث چندین پروژه دیگر در جهت زیبا سازی و ارتقای سرانه فضای سبز در سطح شهر آغاز شده است.

شهردار سنندج افزود:  با وجود اینکه شهرداری سنندج یکی از کم درآمد ترین شهرداری‌های مراکز استان‌ها در سطح کشور است اما این کمبود در آمد و اعتبار مانع از خدمات رسانی به شهروندان نشده است.

فخری اضافه کرد: با همفکری و همیاری اعضای شورای شهر چندین پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح شهر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی ابراز امیدورای کرد با جذب سرمایه گذار و استفاده از توان بخش خصوصی بتوانیم بسیاری از مشکلات سطح شهر را رفع کنیم.

گفتنی است، در این دیدار اعضای شورای شهر برخی از مشکلات سطح شهر   و شهرداری را مطرح کردند.

کد مطلب 3708290

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