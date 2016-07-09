فرهاد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال ۹۲ صدور کارت‌های بین‌المللی برای معلولان شروع شد، افزود: استان زنجان دارای بیش از ۱۹ هزار نفر معلول است.

وی اظهار کرد: تاکنون برای بیش از چهار هزار و ۸۵۰ نفر معلول در استان زنجان کارت بین المللی ویژه معلولان به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر شده است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: طبق ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تشخیص و طبقه بندی انواع معلولیت ها انجام می شود و با تهیه دستگاه های سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی از اول آبان سال گذشته ، صدور کارت شناسایی معلولان با معیارهای بین المللی و به دو زبان فارسی و انگلیسی آغاز شده است.

میرزایی به مزایای صدور کارت بین المللی معلولان اشاره کرد و یاد آور شد: با صدور این کارت فرد می تواند در سراسر جهان بدون ارائه گواهی، از خدمات سازمان ها و ادارات مرتبط با حوزه معلولان بهره مند شود.

وی به دیگر مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: دریافت وسایل کمک توانبخشی، استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی، استفاده نیم بها از وسایل نقلیه عمومی، تخفیف درمانی و بیمارستانی، شرکت در دوره های آموزشی رایگان فنی و حرفه ای، معافیت هزینه صدور پروانه ساخت و عوارض نوسازی ازمزایای کارت هوشمند است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: با برگزاری کمیسیون های پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت بر مبنای استانداردهای بین المللی، کارت شناسایی معلولان زنجانی صادر می شود.

میرزایی تصریح کرد: خوشبختانه اداره کل بهزیستی استان زنجان در بحث صدور کارت هوشمند برای معلولان اقدامات خوبی را داشته است.

وی گفت: با استفاده از کارت هوشمند بین المللی ای سی اف معلولان، بسیاری از مشکلات مرتبط با اجرای برنامه ها و ارائه امکانات به جامعه هدف معلولان تسهیل می شود.