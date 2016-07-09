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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی زنجان:

۴۸۵۰ کارت بین‌المللی ویژه معلولان زنجان صادر شده است

۴۸۵۰ کارت بین‌المللی ویژه معلولان زنجان صادر شده است

زنجان- معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: تاکنون برای بیش از چهار هزار و ۸۵۰ نفر از معلولین دراستان کارت بین المللی صادر شده است.

فرهاد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال ۹۲ صدور کارت‌های بین‌المللی برای معلولان شروع شد، افزود: استان زنجان دارای بیش از ۱۹ هزار نفر معلول است.

وی  اظهار کرد: تاکنون برای بیش از چهار هزار و ۸۵۰ نفر معلول در استان زنجان کارت بین المللی ویژه معلولان  به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر شده است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: طبق ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تشخیص و طبقه بندی انواع معلولیت ها انجام می شود و با تهیه دستگاه های سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی از اول آبان سال گذشته ، صدور کارت شناسایی معلولان با معیارهای بین المللی و به دو زبان فارسی و انگلیسی آغاز شده است.

میرزایی به مزایای صدور کارت بین المللی معلولان اشاره کرد و یاد آور شد: با صدور این کارت فرد می تواند در سراسر جهان بدون ارائه گواهی، از خدمات سازمان ها و ادارات مرتبط با حوزه معلولان بهره مند شود.

وی به دیگر مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: دریافت وسایل کمک توانبخشی، استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی، استفاده نیم بها از وسایل نقلیه عمومی، تخفیف درمانی و بیمارستانی،  شرکت در دوره های آموزشی رایگان فنی و حرفه ای، معافیت هزینه صدور پروانه ساخت و عوارض نوسازی ازمزایای کارت هوشمند است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: با برگزاری کمیسیون های پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت بر مبنای استانداردهای بین المللی، کارت شناسایی معلولان زنجانی صادر می شود.

میرزایی تصریح کرد: خوشبختانه اداره کل بهزیستی استان زنجان در بحث صدور کارت هوشمند برای معلولان اقدامات خوبی را داشته است.

وی گفت: با استفاده از کارت هوشمند بین المللی ای سی اف معلولان، بسیاری از مشکلات مرتبط با اجرای برنامه ها و ارائه امکانات به جامعه هدف معلولان تسهیل می شود.

کد مطلب 3708296

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