ثبت بیش از ۷ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان البرز

سید یعقوب میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نصب ترددشمار در ۴۲ مقطع از محورهای استان، اظهار کرد: طبق آمار اخذ شده از این ترددشمارها از روز چهاردهم تا هیجدهم تیرماه جاری و همزمان با تعطیلات عید سعید فطر هفت میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۷۴ تردد از استان انجام شده است.

وی در خصوص پرتردد ترین محور ارتباطی در این ایام، گفت: آزاد راه تهران - کرج و بالعکس با یک میلیون و ۱۲۵ هزار تردد، پرتردد ترین محور استان بوده و پس از آن آزادراه کرج - قزوین و بالعکس با ۹۵۲ هزار و ۱۰ تردد قرار دارد.

همچنین در این ایام در محور کرج – چالوس و بالعکس (بیلقان) ۱۳۱ هزار و ۵۳۴ تردد ثبت شده است.

میرکتولی در خصوص پرترددترین روزهای ایام تعطیلات در محورهای ارتباطی استان نیز افزود: پرتردد ترین روز در مجموع محورهای استان البرز، روز ۱۵ تیرماه بوده است.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان البرز، با اشاره به رشد ۲.۲ درصدی مجموع تردد های ثبت شده در استان نسبت به تعطیلات سال گذشته در همین ایام، گفت: استان البرز مسیر عبور بسیاری از مسافران به سایر نقاط کشور است، نظارت بر تردد و مدیریت ترافیک در ایام طرح بسیار با اهمیت است.

وی در پایان افزود: علاوه بر اخذ آمار لحظه ای تردد، در ایام طرح با استفاده از دوربین های نظارتی موجود در محورهای استان، وضعیت ترافیک جاده ها در مرکز مدیریت راه های استان بررسی و به ارگان های مربوطه اطلاع رسانی شد.