استقلالي ها فردا پولدار مي شوند

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين جلسه كه با حضور دكتر قريب، معاونين باشگاه و كادر فني باشگاه استقلال برگزار شد در ابتدا قلعه نويي در خصوص وضعيت تيم وعملكرد كادر فني گزارشي را ارايه داد وهمچنين در خصوص بازي انجام شده در شيراز و مسايل پيش آمده در اين مسابقه نيز توضيحاتي را ارايه كرد.

در ادامه نيز دكتر قريب با حمايت از كادر فني قول داد تا فردا بخشي از طلب بازيكنان و كادر فني را پرداخت نمايد ودرخصوص برگزاري اردو در دبي نيز قرار شد تا كادر فني با توجه به زمان باقي مانده تا آغاز رقابتهاي ليگ نظر خود را اعلام نمايد تا مديريت باشگاه در اين زمينه اظهار نظر نمايد. قريب از فضاي معنوي و اخلاقي موجود در تيم ابراز رضايت كرد و خواستار تداوم اين فضا در تيم شد.

کد مطلب 37083