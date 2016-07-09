به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان در شهرستان پلدختر طی سخنانی با تاکید بر اینکه کارهای بی پشتوانه ضربه جدی به توسعه لرستان می زند اظهار داشت: امروز نیز مصوبات این جلسات ابتدا موشکافی و سپس اجرایی خواهند شد.

وی با بیان اینکه مردم از قول های عملیاتی نشده مسئولان به طور جدی ناراحت هستند عنوان کرد: این ناراحتی و گلایه مردم به حق بوده و باید زمینه برای اجرایی شدن این قول ها در استان فراهم شود.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در این جلسه برای توسعه شهرستان پلدختر ۲۵ مصوبه تصویب شد بیان داشت: یکی از برنامه های در دستور کار برگزاری جلسات با مجمع نمایندگان استان برای بررسی اسناد بالادستی لرستان خواهد بود.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به آزاد راه خرم آباد - پل زال اشاره کرد و گفت: احداث این آزاد راه منجر به بیکاری مردم منطقه شده که البته باید آمار دقیق افرادی که با احداث این آزاد راه بیکار شده اند را تهیه کرد.

وی با بیان اینکه در این رابطه هفته گذشته جلسه ای را برگزار کردیم عنوان کرد: در این راستا برای استان دو محور گردشگری پیش بینی شده که یکی از این محورها خرم آباد - پلدختر و دیگری محور اشترانکوه است.

استاندار لرستان بیان داشت: امیدواریم با اقدامات لازم بخشی از شغل های از دست رفته با احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال را احیا کنیم.

بازوند همچنین بیان داشت: سرمایه گذرانی که مایل باشند در محور خرم آباد - پلدختر سرمایه گذاری کنند ۵ درصد یارانه دریافت خواهند کرد.