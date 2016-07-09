فردا آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره کرسی های آزاداندیشی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ویژه دانشگاه های سراسری اولین جشنواره ملی کرسی های آزاداندیشی را برگزار می‌کند.

آخرین فرصت متقاضیان برای شرکت در این جشنواره ملی فردا یکشنبه ۲۰ تیرماه به پایان می رسد.

این جشنواره پاییز ۹۵ در بخش های رقابتی، طراحی پوستر، مجری، نوآوری و ابتکار، بولتن (ویژه نامه)، میزگرد، جلسات پرسش و پاسخ، گفتگوی آزاد (تریبون آزاد)، نقد(فیلم، کتاب، مستند، مقاله، نظریه و... و.)، اینفوگرافی، داور الگوهای ترکیبی، دبیرخانه برتر دانشگاهها، تالیف کتاب، انیمیشن، طراحی لوگو و جلسات مطالبه گری از مسئولان برگزار می شود.

دبیرخانه این جشنواره در تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید عضدی شمالی(آبان شمالی) پلاک ۷۶ ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی طبقه پنجم قرار دارد.

علاقمندان به شرکت در مسابقه برای اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۸۸۹۰۰۰۲۱ _۰۲۱ تماس حاصل کرده و یا با ایمیل جشنواره به آدرس korsi@atu.ac.ir ارتباط برقرار کنند.