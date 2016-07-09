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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵

سرعت وزش باد در سیستان به ۷۰کیلومتر در ساعت رسید

سرعت وزش باد در سیستان به ۷۰کیلومتر در ساعت رسید

زاهدان- کارشناس هواشناسی استان گفت: در حال حاضر هوای سیستان غبارآلود بوده و سرعت وزش باد در آن به ۷۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد.

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگارمهر گفت: با آغاز وزش باد شدید از صبح امروز در منطقه سیستان  سرعت وزش باد به ۷۰ کیلومتر در ساعت رسیدکه پیش‌بینی می‌شود تا اواخر هفته به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسد.

وی تصریح کرد:  پیش‌بینی می‌شود شرایط جوی طی امروز و یکشنبه تداوم داشته باشد و بر سرعت وزش باد افزوده شودو مجدداً در روزهای دو شنبه و سه شنبه قدری از سرعت باد کاسته ‌شود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه تداوم  گردو خاک در سیستان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سرعت وزش باد را به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت خواهد رساند، عنوان کرد: سرعت وزش باد در روزهای پایانی هفته در شمال استان نیز شدت می‌گیرد و سرعت وزش باد به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده در بعدظهر و شبانگاه در نواحی مرکزی و ارتفاعات استان شاهد رشد ابر و گاهی رعدو برق باشیم و نواحی مرکزی نیز غبارآلود خواهد بود.

گفتنی است در این مدت دید افقی کاهش می‌یابد و شاهد اختلال در عبور و مرور جاده‌ای خواهیم بودو دریای عمان نیز متلاطم است.

کد مطلب 3708302

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