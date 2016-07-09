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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

سردیس دو شهید تامین اجتماعی فارس رونمایی شد

سردیس دو شهید تامین اجتماعی فارس رونمایی شد

شیراز _ سردیش دو شهید تامین اجتماعی فارس به مناسبت هفته تامین اجتماعی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در جلسه ای به مناسبت هفته تامین اجتماعی از سردیس دو شهید این مجموعه رونمایی شد.

شهید علی اصغر امام دوست، اردیبهشت ۶۶ در منطقه شلمچه و شهید غلامحسن بدر نیز  خرداد ۶۶ در منطقه شلمچه به شهادت رسیدند.

کد مطلب 3708303

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