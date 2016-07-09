ششمین همایش آموزشی ویژه خانواده بیماران نقص ایمنی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت صدیقه طاهره (س)، سید محمد باقر حجازی اظهار داشت: در سال دو مرتبه، یک همایش آموزشی - فرهنگی ویژه بیماران و خانواده آنها از سوی این انجمن در اصفهان برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: تلاش کردیم همایش‌ها صرفا آموزشی نباشد و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی نیز در کنار آن قرار دادیم تا بیماران پس از درد و رنج بیماری فضایی داشته باشند که در کنار یکدیگر به خوشی سپری کنند و به دور از فضای بیماری از آن بهره ببرند.

مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت صدیقه طاهره (س) گفت: ۱۴ مردادماه ششمین همایش آموزشی ویژه خانواده بیماران نقص ایمنی اولیه برگزار می‌شود که در این همایش مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز این خانواده ها را نیز داریم و به رسم یادبود هدیه‌ای به آنها اهدا می‌شود.

وی بیان داشت: برگزاری چنین همایش‌هایی ضمن ارتباط و تعامل نزدیک بین بیماران و خانواده‌های آنها، فضایی برای نزدیکی و قرابت بیشتر مسئولان با خانواده بیماران ایجاد می‌کند تا علاوه بر شنیدن مشکلات، بتوانیم در جهت رفع مسائل آنها گام‌هایی با حمایت و یاری دستگاه‌های مختلف برداریم.

حجازی اعلام کرد: این همایش های آموزشی هر شش ماه یکبار در سال برای بیماران و خانواده آنها برگزار می‌شود.