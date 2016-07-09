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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

هواشناسی پیش بینی کرد؛

وجود گرد و خاک طی ۳ روز آینده در قم/ هوا گرمتر می‌شود

وجود گرد و خاک طی ۳ روز آینده در قم/ هوا گرمتر می‌شود

قم - کارشناس هواشناسی استان قم هوای سه روز آینده در این استان را همراه با گرد و خاک و افزایش روند گرما پیش بینی کرد.

محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، هوای امروز قم را صاف همراه با وزش باد و گرد و غبار اعلام و گفت: سرعت وزش باد ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر در ساعت است که همین امر موجب افزایش گرد و خاک در هوا شده است.

وی جهت وزش باد را شرقی عنوان و ادامه داد: شرقی بودن وزش باد به دلیل اینکه گرد و غبار کویرهای شرقی قم از جمله دشت کویر و کویر سمنان را به همراه دارد موجب ایجاد گرد و خاک شده است.

کارشناس هواشناسی قم در ادامه عنوان کرد: با توجه به سرعت و جهت وزش باد هوای قم طی سه روز آینده همچنان گرد و خاک را به همراه دارد.

ترابیان وزش باد برای روز یکشنبه را بین ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر در ساعت توصیف کرد و ادامه داد: دمای هوای امروز ۴۲ درجه، هوای یکشنبه ۴۲ و دوشنبه نیز دمای هوا ۴۳ درجه خواهد بود که این امر نشان دهنده روند رو به گرمای هوا است.

کد مطلب 3708307

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