بدمینتون باز کرمانشاهی به اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بدمینتون ۱۵ بازیکن رده سنی بزرگسالان را به نخستین مرحله اردوی ارزیابی و انتخابی دعوت کرد که در میان آنها نام یک بازیکن کرمانشاهی نیز دیده می شود.

حمید حیدری شفق تنها نماینده استان کرمانشاه است که در این اردو حضور خواهد داشت.

بازیکنان دعوت شده باید در روز ۲۴ تیر ماه خود را در محل کمپ فدراسیون بدمینتون به اعضای کادر فنی معرفی کنند.

بازیکنان دعوت شده در روزهای ۲۵ تا ۲۷ تیرماه زیر نظر صادق کرباسی سرمربی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان به انجام آزمون تست آمادگی جسمانی خواهند پرداخت و در صورت کسب حدنصاب به مرحله مسابقات انتخابی راه می یابند.

رقابت های انتخابی به صورت دوره ای یک نفره است و شش بازیکن برتر به مسابقات انتخابی به اردو دعوت شده و دو بازیکن دیگر به عنوان بازیکنان ذخیره برای برنامه های آینده انتخاب می شوند و همچنین بازیکنان اول و دوم این رقابت ها به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند.