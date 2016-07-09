به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه استان قم، لیلا حیدری با اشاره به فرارسیدن هفته حجاب و عفاف، از برنامه‌ریزی برای برگزاری سه تجمع مردمی در این هفته خبر داد و اظهار کرد: در هفته حجاب و عفاف با هماهنگی سپاه امام علی ابن ابی طالب(ع)، چند تجمع با حضور بانوان بسیجی و غیر بسیجی برای حمایت از فریضه حجاب و عفاف برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مکان برگزاری تجمع حجاب و عفاف در این هفته تصریح کرد: تجمع در سه نقطه از شهر قم برگزار خواهد شد که شامل نیروگاه، بوستان نجمه و میدان روح‌الله می‌شود.

مسئول بسیج جامعه زنان استان قم ادامه داد: با توجه به حجم وسیع استفاده از شبکه‌های مجازی توسط گروه‌های سنی و اقشار مختلف جامعه، ستاد حجاب و عفاف سپاه علی ابن ابی طالب(ع) فعالیت تبلیغی و روشنگری در این فضا را نیز طرح ریزی کرده و گسترش داده است.

حیدری از مشارکت ۲ هزار بانوی استان قم در طرح «ریحانه النبی» خبر داد و گفت: در سال گذشته با دعوت از تعدادی از بانوان بدحجاب و کم حجاب استان قم، طرح «ریحانه النبی» را به منظور نشر حجاب و عفاف در این استان اجرا کردیم.

وی ادامه داد: برای اجرای طرح «ریحانه النبی»، تعدادی از بهترین بانوان مبلغ استان قم را به عنوان مربیان این طرح انتخاب و برای آن‌ها کارگاه‌های تخصصی حجاب و عفاف برگزار کردیم تا بتوانند بحث حجاب و عفاف را در این طرح بصورت تخصصی و اساسی پیش ببرند تا هیچ شک و شبهه‌ای پیرامون آن، برای شرکت‌کنندگان در این طرح باقی نماند.

مسئول بسیج جامعه زنان استان قم عنوان کرد: در این طرح، مربیان با برقراری رابطه صمیمانه با شرکت‌کنندگان و پیش‌روی گام به گام در راستای بیان مفاهیم مهم حجاب و عفاف و دلایل ضرورت رعایت آن در جامعه از دریچه عقل و شرع، تعداد عمده‌ای از شرکت کنندگان، با اتکا به دلایل عقلی و باور قلبی به صورت داوطلبانه اقدام به تکمیل حجاب خود کردند.

حیدری با بیان اینکه در استان قم قریب به هزار حلقه طیبه صالحین وجود دارد، گفت: طرح «ریحانه‌ النبی» در مدت یک سال به صورت مداوم در حلقه‌های طیبه صالحین، مدارس و پایگاه‌های بسیج دانش‌آموزی و غیر دانش‌آموزی سراسر استان قم برگزار شد.

وی از تداوم این طرح در سال جاری خبر داد و افزود: با پیش‌بینی‌ و برنامه‌های صورت‌گرفته، این طرح با امضای تفاهم‌نامه سازمان بسیج جامعه زنان کشور، در سال جاری نیز با مشارکت ۲ هزار نفر دیگر از بانوان استان قم با کیفیت بهتر ادامه پیدا خواهد کرد.

مسئول بسیج جامعه زنان استان قم با اشاره به گسترش و تنوع برنامه‌های فرهنگی که به همت این مرکز پیرامون حجاب و عفاف طراحی شده است، گفت: برگزاری همایش شاعران نجابت، برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف در برخی از پایگاه‌های بسیج، تجلیل از نخبگان محجبه، فضاسازی مناسب در سطح استان، تولید تیزر پیرامون حجاب و عفاف، جلسات توجیهی پیرامون حجاب و عفاف و دیدار بانوان بسیجی با علمای و خانواده‌های شهدای مدافع حرم استان قم و تجلیل از آن‌ها از دیگر برنامه‌هایی است که ستاد حجاب و عفاف سپاه امام علی ابن ابی طالب (ع) برای اجرا در هفته حجاب و عفاف طراحی کرده است.

حیدری در بخش پایانی سخنان خود تلاش همه جانبه دستگاه‌های مختلف کشور را برای مهار بدحجابی لازم دانست و گفت: برای نهادینه کردن حجاب اسلامی در جامعه نیازمند تلاش خالصانه و دلسوزانه مسؤولان و مردم در بخش‌های مختلف کشور هستیم.