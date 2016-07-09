به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک‌اقبالی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تخصیص نیافتن اعتبارات مانع تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در استان شده ست.

وی با بیان اینکه در سال گذشته اعتبارات خوبی برای حوزه گردشگری استان پیش‌بینی شد، اظهار داشت: در سال گذشته برای بهسازی و تکمیل پارک‌های شهر یاسوج، پل چهارم بشار و دیگر زیرساخت‌های این شهر اعتبارات خوبی منظور شد که متاسفانه این اعتبارات تخصیص نیافت.

نیک اقبالی با اشاره به سفر هئیت دولت به استان گفت: در این سفر یکی از پیشنهادها و اولویت‌های اصلی مسئولین پرداختن به بحث گردشگری و کمک به عمران شهری است.

وی اظهار داشت: این استان مقصد جدید گردشگری در کشور است و این امر در تعطیلات چند روز گذشته با توجه به تعداد زیاد مسافران و گردشگران مشخص شد.

نیک اقبالی افزود: در این تعطیلات مسافران زیادی به استان سفر کردند و دستگاه‌های خدمات رسان نیز بیشتر از توان خود برای ارائه خدمات به مسافران همکاری کردند.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت: با توجه به کمبود زیر ساختها در این بخش در دو شهر یاسوج و سی سخت و حجم بالای ورود مسافران به این شهرها خدمات‌رسانی به این افراد از توان استان خارج بود.

نیک اقبالی اظهار داشت: در این سفرها چندین برابر جمعیت شهر مسافر وارد شهر شد و این امر باعث بروز مشکلاتی به دلیل کمبود زیرساختهای گردشگری در شهر شد.