ورود تجهیزات دندانپزشکی چینی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گلابگیران گفت: به جهت حمایت از شرکت های تولید کننده یونیت و صندلی دندانپزشکی و اتوکلاو( استریل کننده های رومیزی)، و در راستای فرمایشات رهبری از سال ٩١ تاکنون در خصوص سال تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از ورود هرگونه یونیت و صندلی دندانپزشکی و اتوکلاو ساخت کشور چین جلوگیری به عمل آورده است.

وی افزود: چنانچه این کالاها در بازار عرضه شود غیر قانونی و به منزله قاچاق است و در صورت بازرسی و کشف این کالاها، با شرکت های وارد کننده برخورد و به مراجع قضائی معرفی می شوند.