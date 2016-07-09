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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو؛

ورود تجهیزات دندانپزشکی چینی ممنوع است

ورود تجهیزات دندانپزشکی چینی ممنوع است

رئیس اداره تجهیزات دندانپزشکی سازمان غذا و دارو، از ممنوعیت ورود هرگونه یونیت و صندلی دندانپزشکی و استریل کننده های رومیزی(اتوکلاو) ساخت چین به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گلابگیران گفت: به جهت حمایت از شرکت های تولید کننده یونیت و صندلی دندانپزشکی و اتوکلاو( استریل کننده های رومیزی)، و در راستای فرمایشات رهبری از سال ٩١ تاکنون در خصوص سال تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از ورود هرگونه یونیت و صندلی دندانپزشکی و اتوکلاو ساخت کشور چین جلوگیری به عمل آورده است.

وی افزود: چنانچه این کالاها در بازار عرضه شود غیر قانونی و به منزله قاچاق است و در صورت بازرسی و کشف این کالاها، با شرکت های وارد کننده برخورد و به مراجع قضائی معرفی می شوند.

کد مطلب 3708324

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