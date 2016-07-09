همکاری جشنواره «سلامت» با انجمن دیابت/ تور مستندسازی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت‌نام نخستین تور مستندسازی «از ایده تا ساخت» با تلفن همراه تا ۲۲ تیرماه تمدید شد.

موسسه تصویرشهر در نظر دارد در راستای تحقق اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای نمایش نمایی زیبا از شهر تهران و همچنین ایجاد امکانات آموزشی برای پرورش استعدادهای خلاق در حوزه فیلمسازی، نخستین تور فیلمسازی با تلفن همراه (کارگاه مستندسازی از ایده تا ساخت و نمایش با تلفن همراه) را برگزار کند.

این تور شامل: برگزاری کارگاه آموزشی ایده‌پردازی ساخت فیلم با تلفن همراه، برگزاری تور یک روزه میدانی-کارگاهی و کارگاه آموزشی برای بررسی آثار تکمیل شده توسط شرکت‌کنندگان می باشد که محسن خانجهانی به عنوان استاد این دوره، فیلمسازان را همراهی می کند.

علاقمندان می توانند تا پایان روز سه شنبه ۲۲ تیرماه نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم فراخوان از طریق وب سایت رسمی موسسه تصویر شهر به آدرس اینترنتی www.tasvireshahr.com اقدام کنند.



جشنواره فیلم سلامت با همکاری انجمن دیابت ایران فیلم مستند تولید می کند

انجمن دیابت ایران برای حمایت از تولید فیلم های مستند با موضوع روش های پیشگیری از دیابت و فرهنگسازی در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره ، طی نشستی با اسداله رجب رییس انجمن دیابت ایران پیرامون فیلم و نقش تاثیر گذار آن بر فرهنگ سازی در پیشگیری از دیابت به گفت وگو نشستند.

در این نشست که در آن بر همکاری انجمن دیابت ایران با جشنواره فیلم سلامت تاکید و مسائل مهمی از جمله رشد ۱۴ درصدی سالانه مبتلایان به دیابت نوع ۲ در کشور، درمان صحیح بیماری های پس از ابتلا، تغییر روش و سبک زندگی و... در آن مطرح شد، طرفین بر تولید فیلم مستند با موضوعات پیشگیری از دیابت با محوریت تغذیه مناسب، ورزش، فعالیت روزانه و استرس توافق کردند.

نخستین جشنواره فیلم سلامت از ۳۰ مرداد تا یک شهریور به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار خواهد شد.