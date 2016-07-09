به گزارش خبرگزاری مهر، جواد انصافی که تجربه‌های بسیاری در زمینه نمایش‌های شادی‌آور ایرانی در کارنامه خود دارد با همکاری مجموعه تئاتر محراب «کارگاه آموزش سیاه بازی» را برگزار می‌کند.

انصافی دلیل برگزاری این کلاس‌ها را نگرانی برای فراموش شدن نمایش‌های تخت‌حوضی عنوان کرد و گفت: متاسفانه جوان‌های این روزها اطلاعات زیادی درباره نمایش‌های شادی آور ایرانی و سیاه بازی ندارند و افراد متخصص در این نوع نمایش رفته رفته کم‌تر شده‌اند، به همین دلیل با همکاری مجموعه تئاتر محراب تصمیم گرفتیم «کارگاه آموزش سیاه‌بازی» را برگزار کنیم.

این کارگردان نمایش‌های تخت‌حوضی افزود: شرکت در این کلاس‌ها محدودیت سنی ندارد و هزینه آن بسیار پایین تعیین شده است تا همه علاقمندان بتوانند شرکت کنند. در پایان دوره، آزمون برگزار می‌شود و به همراه پذیرفته‌شدگان، یک نمایش تخت‌حوضی را به صحنه خواهیم برد.

انصافی به آموزش تکنیک‌های نمایشی در «کارگاه آموزش سیاه بازی» اشاره کرد و گفت: در این کلاس‌ها نفس گیری، ‌ریتم‌شناسی، صدا، حرکات بدن و اصول کلی هنر نمایش به صورت فشرده به هنرجویان آموزش داده می‌شود چون دانستن این مفاهیم در نمایش سیاه بازی به مراتب دارای اهمیت بسیاری است. به عنوان مثال سیاه ممکن است بخواهد بحرطویل بخواند، به همین دلیل باید تکنیک نفس‌گیری را خوب بداند.

وی درباره آموزش‌ شگردهای سیاه بازی گفت: خلاقیت ذهنی و بداهه سرایی را هم به صورت غیر مستقیم به هنرجویان آموزش می‌دهیم. همچنین آن‌ها را با تمام شخصیت‌های مثبت و منفی نمایش‌های تخت‌حوضی آشنا خواهیم کرد حتی شخصیت‌هایی مثل شولی‌پوش که این روزها کمرنگ شده اند.

جواد انصافی که سال‌های زیادی نقش سیاه را بازی کرده‌است، گفت: سیاه بازی قابلیت این را دارد که در هر زمان و دوره‌ای به‌روزرسانی شود و مخاطب خاص خود را پیدا کند. همیشه می‌شود سیاه بازی را با رویکرد مسائل روز اجرا کرد. حتی نمایش‌های «عبدلی و اوستا» هم در واقع سیاه بازی بود با این تفاوت که من صورتم را سیاه نمی کردم. مردم همیشه هم غذای جسم و هم غذای روح نیاز دارند و شادی غذای روح است.

«کارگاه آموزش سیاه‌بازی» از ۲۷ تیرماه روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۶:۳۰ الی۱۹:۳۰ به مدت ۳ ماه در مجموعه تئاتر محراب برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام به مجموعه تئاتر محراب مراجعه کنند.

آغاز اجرای «راپورت های شبانه دکتر مصدق» از ۲۰ تیرماه

نمایش «راپورت های شبانه دکتر مصدق» با محوریت زندگی رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از روز یکشنبه بیستم تیرماه جاری روی صحنه می رود.

این نمایش تازه‌ترین تولید گروه تئاتری «تجربه نو» به نویسندگی و کارگردانی اصغر خلیلی از یکشنبه بیستم تیرماه و از ساعت ۱۸ در تالار وحدت شروع می شود. این نمایش برهه‌هایی از زندگی محمد مصدق یکی از معروف‌ترین چهره‌های سیاسی ایران را به تصویر می‌کشد.

در نمایش «راپورت های شبانه دکتر مصدق» فرهاد آئیش در نقش (دکتر مصدق)، رویا میرعلمی (خدیجه دختر مصدق)، ایرج راد (روزولت)، علیرضا زمانی‌نسب (رشیدیان)، علیرضا آرا (سرلشگر زاهدی)، علی نیکزاد (رئیس مجلس)، رضا بهبودی (نماینده موافق)، خسرو امیری (نماینده فدوی)، امین زارع (نماینده مجلس ممتنه)، علی محمد رادمنش (نماینده مخالف) ، نرگس محمدی (خانوم رئیس) و خسرو احمدی (گنده لات) به همراه جمع دیگری ار هنرمندان حضور دارند.

همچنین محمدرضا منصوری تهیه کننده، حیدر رضایی دستیار کارگردان و برنامه ریز، شیوا دیناروند دستیار دوم کارگردان، مهلا پاکدامن منشی صحنه، سارا کریمیان منشی صحنه کودتا، بهزاد بابایی مدیر صحنه، سیدحسین رضایی مدیر صحنه کودتا، متین سلیمی پژوهش سیاسی، اصغر خلیلی طراح صحنه، علی طهرانچی طراح آکسسوار صحنه و مدیر ساخت دکور، مازیار رافتی، امیررضا هرمزی، فراز فرازبخت، فاطمه احمدی، مجتبی خلیلی دستیاران ساخت دکور، علی تهرانچی ساخت مجسمه، الهام شعبانی طراح لباس، سما ستوده، مبینا استادعلیرضا دستیار لباس، زهره سلیمی پناه خیاط، مسعود رنجبر طراح نور، ماریا حاجیها طراح گریم، محمدرضا منصوری آواز و موسیقی، مهراد نوبخت پور تنظیم کننده قطعات موسیقی، علی سلیمانی مجری طرح، مدیر اجرایی پیمان شیخی، روابط عمومی غزل نهانی، مهرانگیز قهرمانی، تبلیغات مجازی امیر قالیچی، عکاس مهدی آشنا، فهیمه حکمت اندیش و مریم سلیمی مدیر بخش روابط بین‌الملل، یحیی پاکدل گرافیک تئاتر، سینا پاکدل تصویربرداری و علیرضا شمدانی به عنوان مدیر تولید در این نمایش حضور دارند.