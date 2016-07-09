به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در گزارشی عنوان کرد: میزان صادرات نفت که در دوران تحریم به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود، در اردیبهشت ماه امسال از مرز دو میلیون بشکه در روز فراتر رفت و در خردادماه به ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایش تولید نفت همچنان ادامه دارد و بزرگترین تولید کننده نفت ایران یعنی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب به دنبال افزایش ظرفیت تولید است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در ماه های آتی میزان صادرات نفت ایران افزایش بیشتری داشته باشد.

بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران به نقل از عبدالرضا دبیری مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از دو برابر شدن نفت خام ارسالی به جزیره خارگ خبر داد و گفت: روزانه بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام به پایانه صادراتی خارگ ارسال می شود.

وی با بیان این که ۹۹ درصد برنامه تولید این شرکت اجرایی شده است و تلاش می کنیم تا پایان نیمه نخست امسال به ۱۰۰ درصد این برنامه برسیم، افزود: تعدادی از طرح های توسعه‌ای واحدهای نمک زدایی نفت تا پایان نیمه نخست سال جاری افتتاح می شود و بهره برداری از این واحدها به افزایش تولید نفت کمک خواهد کرد.