۱۵ قطعه زمین درمانی به بخش خصوصی و دولتی قزوین واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی قزوین، حامد مانی فر در این باره اظهار کرد: این زمین به مساحت ۸ هکتار در ابتدای شهرک کوثر قرار دارد و متعلق به تعاونی مسکن سپاه است و مقرر شده اداره کل راه و شهرسازی قزوین معوض زمین یاد شده را برای تعاونی مسکن سپاه بدهد و سپس زمین یاد شده را برای ساخت بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی واگذار کند.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین این را هم اضافه می کند که مقرر شده دانشگاه علوم پزشکی قزوین طرح اجرایی بیمارستان را تهیه و اجرای آن را به زودی آغاز کند.

مانی فر تصریح می کند: در پنج سال گذشته ۱۵ قطعه زمین با کاربری درمانی و بهداشتی و چندین واحد بیمارستانی و درمانی به بخش های مختلف خصوصی و دولتی واگذار شده که بیمارستان ۳۲ تخت خوابی آبیک، بیمارستان ۹۶ تختخوابی تاکستان، بیمارستان ولایت قزوین و درمانگاه شهرک مهرگان از جمله آنهاست.

مانی فر عنوان کرد: بیمارستان ۳۲ تخت خوابی آبیک که طرح آن توسط وزارت بهداشت و درمان تهیه شده، در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع احداث شد که زمین این بیمارستان از منابع راه و شهرسازی اختصاص یافت و پس از ساخت به صورت رایگان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مساحت کل زیربنای بیمارستان ۳ هزار مترمربع، اعتبار هزینه شده عمرانی منهای هزینه تجهیز بیمارستان ۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان و ساختمان آن دارای زیرزمین، همکف و طبقه اول شامل اداری، اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه و بخش های جراحی، اتاق عمل، بستری، زنان و زایمان است.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین ادامه داد: احداث بیمارستان ۹۶ تخت خوابی تاکستان که در زمینی با ۸ هزار مترمربع مساحت و ۷ هزار و ۷۷۵ مترمربع زیربنا از سال ۸۷ آغاز شده بود سال گذشته پایان یافت و با اعتباری افزون بر ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، منهای هزینه تجهیز بیمارستان، تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد و به بهره برداری رسید.

وی یادآور شد: این بیمارستان در سه طبقه روی همکف شامل ۶۹ تخت نرمال و تعدادی تخت در بخش های مراقبت های ویژه، آی. سی. یو، مراقبتهای ویژه بخش نوزادان، دو اتاق جراحی و یک اتاق عمل اورژانس و ساختمانهای جنبی، تاسیسات زیربنایی، محوطه سازی و دسترسی های لازم است.

مدیرکل راه و شهرسازی افزود: بیمارستان ولایت شهر قزوین هم به عنوان یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان در زمینی به مساحت ۵۲ هزار مترمربع احداث شد که زمین آن از منابع راه و شهرسازی اختصاص داده شده و پس از ساخت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

مانی فر احداث درمانگاه مهرگان در ناحیه شهری مهرگان را مورد توجه قرار داد و گفت: این درمانگاه از سال ۹۰ تا ۹۲ تماما از محل منابع داخلی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ساخته شده و پس از تکمیل در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: مساحت زمین این درمانگاه ۳ هزار مترمربع است و از محل منابع اعتباری راه و شهرسازی اختصاص داده شده است و در مجموع ۷۳۵ متر مربع زیربنا دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین با اشاره به هزینه کردن اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای ساخت درمانگاه خاطرنشان کرد: در خصوص ایمنی تمام این ساختمانها بر اساس آخرین ویرایش آیین نامه ۲۸۰۰ و ضوابط ایمنی در زلزله ساخته شده و تمام نکات ایمنی در ساخت و ساز و مقاوم سازی آنها رعایت شده است.