به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، صفر شاکری‌صفت با اشاره برگزاری هشتاد و دومین جلسه شورای مددکاری مجمع خیرین سلامت استان همدان، اظهار کرد: در این جلسه، ۱۹ پرونده بیمار سخت‌درمان مورد بررسی قرار گرفت و ۷ مورد وام ۳۰ میلیون ریالی برای این بیماران تصویب شد.

مسئول امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان با بیان اینکه سه نفر از بیماران زیر پوشش طرح سخاوت قرار گرفتند، افزود: اهدای ۳۲۰ میلیون ریال مساعدت بلاعوض به این بیماران نیز تصویب شد.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ میلیون ریال در کمک به بیماران سخت‌درمان از مراکز درمانی تخفیف گرفته شد، خاطرنشان کرد: تلاش ما کاهش دغدغه بیماران سخت‌درمان است که در هنگام درمان، نگران هزینه‌ها نباشند.

شاکری‌صفت با اشاره به خدمات مجمع خیرین استان، گفت: کودکان زیر ۱۴ سال دارای نارسایی قلبی مادرزادی و کودکان دارای شکاف لب و کام زیر پوشش حمایت این مجمع هستند.

وی به کمک‌های ارائه شده در خصوص عمل کاشت حلزون برای ناشنوایان و کم‌شنوایان اشاره کرد و افزود: کمک به پرتودرمانی بیماران مبتلا به انواع سرطان بالای ۱۴ سال از دیگر خدمات ارائه شده است.