کودکان معتاد در زنجان انگشت شمار هستند

گل نساء آقا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بهزیستی زنجان کودک معتاد بسیار انگشت شمار دارد، افزود: این کودکان به مصرف شیشه اعتیا داشتند.

وی اظهار کرد: در استان زنجان مراکز درمان ترک اعتیاد کودکان وجود ندارد و کودکان معتاد برای درمان به استان های دیگر ارجاع داده می شوند.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان و چند استان دیگر مرکز درمان ترک اعتیاد کودکان وجود دارد.

آقامحمدی با اشاره به افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از بروز مشکلات رفتاری به عنوان اهداف خط۱۴۸۰ ، اظهار کرد: هدف از مشاوره تلفنی برطرف کردن نیازهای فوری تماس گیرندگان و ارتقاء سطح سلامت روانی آنان است.

وی تاکید کرد: عموم مردم جهت دریافت مشاوره خانواده، تربیت کودک، مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره تحصیلی می‌توانند از نقاط مختلف استان، شهرستان‌ها و روستاها با خط ۱۴۸۰ تماس گرفته و خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان یاد آورشد: خط مشاوره ۱۴۸۰ نوعی مشاوره اورژانسی است و بیش از ۸۰ درصد تماس‌گیرندگان با این خط متأهل هستند.

آقامحمدی با اشاره به دایر بودن مشاوره حضوری در مرکز مشاوره بهزیستی، گفت: مشاوران متخصص مستقر در خط صدای مشاوره ۱۴۸۰ راهنمایی‌های اولیه پیرامون مشکل مربوطه را به تماس گیرندگان ارائه می‌دهند و در صورت تشخیص نیاز به مداخلات درمانی و روان درمانی فرد به مراکز مشاوره حضوری ارجاع داده می‌شود.

وی تصریح کرد: خط ۱۴۸۰ به صورت دوشیفت کاری از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ شب آماده پاسخ‌گویی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به تماس‌گیرندگان است.