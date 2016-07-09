  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان :

کودکان معتاد در زنجان انگشت شمار هستند

کودکان معتاد در زنجان انگشت شمار هستند

زنجان- معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه کودکان معتاد در زنجان انگشت شمار هستند، گفت: تنها سه تا چهار مورد کودک معتاد در استان وجود دارد.

گل نساء آقا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به اینکه بهزیستی زنجان کودک معتاد بسیار انگشت شمار دارد، افزود: این کودکان به مصرف شیشه اعتیا داشتند.

وی اظهار کرد: در استان زنجان مراکز درمان  ترک اعتیاد کودکان وجود ندارد و کودکان معتاد برای درمان به استان های دیگر  ارجاع داده می شوند.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان و چند استان دیگر مرکز درمان ترک اعتیاد کودکان وجود دارد.

آقامحمدی با اشاره به افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از بروز مشکلات رفتاری به عنوان اهداف خط۱۴۸۰ ، اظهار کرد: هدف از مشاوره تلفنی برطرف کردن نیازهای فوری تماس گیرندگان و ارتقاء سطح سلامت روانی آنان است.

وی تاکید کرد: عموم مردم جهت دریافت مشاوره خانواده، تربیت کودک، مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره تحصیلی می‌توانند از نقاط مختلف استان، شهرستان‌ها و روستاها با خط ۱۴۸۰ تماس گرفته و خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

معاون امور توسعه و پیشگیری بهزیستی استان زنجان یاد آورشد: خط مشاوره  ۱۴۸۰ نوعی مشاوره اورژانسی است و بیش از ۸۰ درصد تماس‌گیرندگان با این خط متأهل هستند.

آقامحمدی با اشاره به دایر بودن مشاوره حضوری در مرکز مشاوره بهزیستی، گفت: مشاوران متخصص مستقر در خط صدای مشاوره ۱۴۸۰ راهنمایی‌های اولیه پیرامون مشکل مربوطه را به تماس گیرندگان ارائه می‌دهند و در صورت تشخیص نیاز به مداخلات درمانی و روان درمانی فرد به مراکز مشاوره حضوری ارجاع داده می‌شود.

وی تصریح کرد: خط ۱۴۸۰ به صورت دوشیفت کاری از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ شب آماده پاسخ‌گویی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به تماس‌گیرندگان است.

کد مطلب 3708342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها