جزییات اسکان تابستانی فرهنگیان/سفر به مشهد بیشترین انتخاب

فرشید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اسکان تابستانی فرهنگیان گفت: اسکان موقت تابستان از ۲۵ خرداد ماه آغاز شده است و تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.

وی افزود: برای تسهیل در امر اسکان همکاران فرهنگی در تعطیلات عیدسعید فطر سامانه رزرو اینترنتی از روز شنبه ۵ تیر ماه در اختیار همکاران فرهنگی قرار گرفت.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: فرهنگیان می توانند تا ۱۰ شهریور محل های اسکان مورد نظرشان را رزرو نمایند.

وی تصریح کرد: تا روز شنبه ۱۹ تیر تعداد ۱۴هزار و ۸۷۴ نفر روز در یک هزار و ۴۱۱ اطاق رزرو قطعی انجام گرفته است.

به گفته ی سیاری بیشترین رزرو اینترنتی تا این تاریخ اختصاص به استان خراسان رضوی داشته است.

وی یادآور شد: امسال علاوه بر اقداماتی که برای اسکان فرهنگیان پیش بینی شده است یکی از اهداف جدی ما بهسازی و تجهیز مراکز اسکان فرهنگیان است و مقرر شد حتی الامکان کلاس های نوع «ج» از گردونه اسکان خارج شوند.

سیاری تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی هایی که توسط اداره کل تعاون و پشتیبانی صورت گرفته، اسکان نوروزی فرهنگیان در سال ۹۵ بسیار متفاوت‌تر از سال های گذشته بوده و فرهنگیان رضایت نسبی از تجهیزات، خدمات، پذیرش و محل های اسکان داشته اند.

وی افزود: علاوه بر این نظرسنجی ها ناظرینی به صورت محسوس و نامحسوس در مراکز اسکان حضور داشته اند و فرآیند اسکان را بررسی کرده اند که بر اساس این بررسی ها به لطف خدا رضایتمندی نسبت به سال های گذشته بیشتر بوده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برای اسکان موقت فرهنگیان در تابستان ۹۵ علاوه بر مراکز آموزشی- رفاهی، اردوگاه ها و پردیس های دانشگاه فرهنگیان تعداد ۵۲۷ پایگاه اسکان، ۳۲۷۲ مدرسه، ۲۶۰۶۱ کلاس درس و ۸۳۹۳ نفر عوامل اجرایی آماده اسکان و پذیرایی از همکاران محترم است.