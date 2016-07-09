شاخص بورس ۳۳۲ واحد افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز شنبه بازار سرمایه داد و ستد تعداد ۵۸۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در ۵۲ هزار نوبت به ثبت رسید.

شاخص بورس نیز با افت ۳۳۲ واحدی به ارتفاع ۷۳ هزار و ۷۱۶ واحدعقب نشینی کرد.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم امروز منفی بودند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۲۰ واحد، کل (هموزن) ۲۵ واحد، قیمت (هموزن) ۲۰ واحد، آزادشناور ۴۳۹ واحد و شاخص بازار اول ۲۱۵ واحد و بازار دوم ۸۲۶ واحد افت کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با جابجایی ۱۰۲میلیون ورقه به ارزش ۹۴ میلیارد تومان در ۱۳ هزار نوبت، آیفکس ۳.۱ واحد افت کرد و در ارتفاع ۷۸۰ واحد قرار گرفت.