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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد:

مسابقات قرآنی زیر ۱۸ سال با مسئولیت آموزش و پرورش برگزار می‌شود

مسابقات قرآنی زیر ۱۸ سال با مسئولیت آموزش و پرورش برگزار می‌شود

یاسوج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسابقات قرآنی زیر ۱۸ سال با مسئؤلیت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله جنتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای برگزاری این مسابقات اوقاف و امور خیریه نیز آماده هرگونه همکاری با آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآنی و فرهنگ وقف در استان ضروری است، گفت: تنها راه نجات جامعه توسل به فرهنگ قرآنی است.

جنتی اظهار داشت: معلمان بهترین مروجان ترویج فرهنگ قرآنی و وقف در جامعه هستند.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآنی وظیفه و رسالت همه دستگاه‌های فرهنگی است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر آموزش و پرورش استان در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی جرء برترین دستگاه‌ها بوده است.

جنتی اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که باید در استان بیش از گذشته ترویج و نهادینه شود، ترویج فرهنگ وقف است و آموزش و پرورش در این راستا بسیار تاثیرگذار است.

کد مطلب 3708345

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