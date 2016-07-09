به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید نورالله جنتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای برگزاری این مسابقات اوقاف و امور خیریه نیز آماده هرگونه همکاری با آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآنی و فرهنگ وقف در استان ضروری است، گفت: تنها راه نجات جامعه توسل به فرهنگ قرآنی است.

جنتی اظهار داشت: معلمان بهترین مروجان ترویج فرهنگ قرآنی و وقف در جامعه هستند.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآنی وظیفه و رسالت همه دستگاه‌های فرهنگی است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر آموزش و پرورش استان در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی جرء برترین دستگاه‌ها بوده است.

جنتی اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که باید در استان بیش از گذشته ترویج و نهادینه شود، ترویج فرهنگ وقف است و آموزش و پرورش در این راستا بسیار تاثیرگذار است.