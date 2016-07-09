بحران دوباره درانتظار«کشکان»/کشاورزان بازهم برنج و هندوانه کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان که با حضور استاندار لرستان و مدیران استانی برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه پلدختر دارای ۱۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار است اظهار داشت: همه این روستاها طرح هادی مصوب دارند.

وی با بیان اینکه تا کنون طرح هادی در ۴۰ روستای شهرستان پلدختر اجرایی شده است عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی طرح هادی این روستاها ۲۰ درصد است.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه روند اجرای طرح های هادی در پلدختر کند است عنوان کرد: این امر نیز به دلیل کمبود اعتبارات است.

درمنان در ادامه سخنان خود میانگین گازرسانی به روستاهای پلدختر را ۴۷ درصد عنوان کرد و گفت: هم اکنون میانگین گازرسانی به روستاهای پلدختر ۲۰ درصد پایین تر از میانگین استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خشک شدن رودخانه کشکان خسارت های زیادی به بخش کشاورزی پلدختر زده است گفت: امسال علیرغم بارندگی های خوب باز هم مردم در مناطق بالا دست کشکان اقدام به کشت برنج و هندوانه کردند.

فرماندار پلدختر بیان داشت: این امر دوباره نگرانی هایی در رابطه با بحران آب در کشکان ایجاد کرده است.

درمنان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال موجب شده که شهرستان پلدختر از جاده اصلی خارج و خسارت اقتصادی زیادی به کسب و کار مردم وارد شود گفت: احداث این آزاد راه موجب بیکاری چهار هزار نفر از مردم این منطقه شده است.

وی همچنین از خسارت ۷۵ میلیارد تومانی سیلاب به بخش های مختلف پلدختر به خصوص بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.