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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۰

با مصوبه شورای شهر؛

اختصاص محوطه باز هتل‌های همدان به پارکینگ مشمول معافیت عوارض شد

اختصاص محوطه باز هتل‌های همدان به پارکینگ مشمول معافیت عوارض شد

همدان- سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان از مصوبه معافیت ۶۰ درصدی عوارض برای ایجاد پارکینگ در فضای باز محوطه هتل های این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای شهر همدان، کامران گردان افزود: به منظور مساعدت و رفاه حال شهروندان و تشویق و ترغیب در امر سرمایه گذاری و کمک در امر عبور و مرور شهری موافقت شد در مواردی که در شهر همدان با داشتن مجوزهای قانونی مربوطه نسبت به احداث سفره خانه، تالار، رستوران، باغ رستوران و هتل اقدام و پارکینگ مورد نیاز در فضای باز محوطه (حیاط) سفره خانه تامین می شود از ۶۰ درصد عوارض حذف پارکینگ های تامین شده در فضای باز معاف باشد.

گردان اضافه کرد: این معافیت  مشروط بر این است که منجر به تخریب فضای سبز و قطع درختان نشود و در زمان صدور پروانه ساختمانی در نقشه ای که به شهرداری ارائه می شود پارکینگ های تامین شده مشخص وجانمایی آن درپروانه ساختمانی به صورت فضای باز لحاظ  شود و زمان صدور پایانکار مغایرتی نداشته باشد.

کد مطلب 3708347

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