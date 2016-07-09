به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای شهر همدان، کامران گردان افزود: به منظور مساعدت و رفاه حال شهروندان و تشویق و ترغیب در امر سرمایه گذاری و کمک در امر عبور و مرور شهری موافقت شد در مواردی که در شهر همدان با داشتن مجوزهای قانونی مربوطه نسبت به احداث سفره خانه، تالار، رستوران، باغ رستوران و هتل اقدام و پارکینگ مورد نیاز در فضای باز محوطه (حیاط) سفره خانه تامین می شود از ۶۰ درصد عوارض حذف پارکینگ های تامین شده در فضای باز معاف باشد.

گردان اضافه کرد: این معافیت مشروط بر این است که منجر به تخریب فضای سبز و قطع درختان نشود و در زمان صدور پروانه ساختمانی در نقشه ای که به شهرداری ارائه می شود پارکینگ های تامین شده مشخص وجانمایی آن درپروانه ساختمانی به صورت فضای باز لحاظ شود و زمان صدور پایانکار مغایرتی نداشته باشد.