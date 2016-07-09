مراد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: قدمت اغلب زندانهای استان به ۴۰ سال قبل میرسد و در آن مقطع زمانی سرانه فضاهای مختلف تعریف شده متناسب با جمعیت پیشبینی شده زندانیان احداث شده است.
وی افزود: در طی سالهای اخیر نه تنها جمعیت استان با افزایش همراه است بلکه جمعیت تعداد زندانیان نیز با افزایش چشمگیر همراه بوده و موجب شده بسیاری از کاربریهای آموزشی و فرهنگی و تربیتی زندان با محدودیت همراه شود.
مدیرکل امور زندانهای استان تأکید کرد: به دلیل محدودیت اعتبارات نمیتوان نسبت به توسعه امکانات زندانها اقدام کرد و به همین منظور در حال حاضر مشاهده میشود که برخی فضاهای تعریف شده تغییر کاربری داده شده است.
به گفته فتحی برای جبران نیازمندی زندانها لازم است اعتبار مناسب اختصاص یابد و همچنین خیرین نیز مشارکت داشته باشند.
وی از رایزنی با یکی از خیرین استان برای احداث فضای فرهنگی خبر داد و متذکر شد: برای اینکه زندان بتواند به کارکرد تربیتی و فرهنگی خود دست یابد لازم است کاربریهای موردنیاز افزایش یابد.
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