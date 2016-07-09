نمایش ۲ فیلم مستند در سالن «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، «از خانه شماره ۳۷» ساخته محسن شهرنازدار و سام کلانتری مستندی تحقیقی درباره صادق هدایت است و «مانکنهای قلعهحسنخان» به کارگردانی سام کلانتری هم فیلمی با موضوع ساخت چند مانکن پلاستیکی در یک کارگاه دور افتاده است که زندگی این مانکنها و سرانجامشان بیشباهت به زندگی انسانها نیست.
پس از نمایش این فیلمها، جلسه نقد و بررسی آنها با حضور سام کلانتری کارگردان، رامتین شهبازی منتقد مهمان و ناصر صفاریان کارشناس- مجری برگزار میشود.
عموم علاقمندان جهت تماشای این فیلمهای مستند و شرکت در جلسه نقد و بررسی آن میتوانند از ساعت ۱۷ عصر یکشنبه ۲۰ تیرماه به سالن «سینماحقیقت» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه نمایند. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است. دوستداران سینمای مستند و تجربی جهت اطلاع از برنامههای هفتگی کانون فیلم «سینماحقیقت» میتوانند به کانال تلگرام این برنامه بپیوندند: telegram.me/cinemaverite
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