فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه تقویم ورزشی هیئت اسکواش همدان در سال ۹۵ بسیار جامع بستهشده است، اظهار داشت: درحالیکه برای هیئتها تا خرداد ۹۵ فرصت تعیین شده تا تقویم ورزشی سال ۹۵ خود را ببندند و به اداره کل ورزش و جوانان استان ارائه دهند تقویم ورزشی هیئت اسکواش استان همدان اسفندماه سال ۹۴ بسته شد.
وی افزود: در تقویم ورزشی هیئت پیشبینی برگزاری مسابقات اسکواش زیر ۹ و زیر ۱۱ سال قهرمانی کشور پسران مدنظر بوده که مردادماه برگزار خواهد شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه در سال ۹۵ با رشد ۲۵۰ درصدی ورزشکاران مواجه بودیم که در این زمینه استان همدان یکی از برترین استانهای کشور است، گفت: در ارزیابیها فدراسیون، هیئت اسکواش استان همدان در بخش همگانی عنوان نخست کشور را به خود اختصاص داد و استانهای فارس و تهران در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
شبیری عنوان کرد: ساخت کورت تخصصی اسکواش سردار شهید علیرضا شمسیپور باعث شده تا با رشد روزافزون علاقمندان این رشته در همدان مواجه باشیم.
وی با اشاره به دلایل رشد اسکواش همدان بیان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمهشدگان اسکواش، برگزاری دورههای آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از دیگر مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: استان همدان پتانسیل بسیار خوبی در این رشته دارد و توجه به استعدادیابی بیشتر در این رشته مدنظر است تا حرف برای گفتن در این رشته داشته باشیم.
شبیری بابیان اینکه اسکواش در شاخصهای سلامت دانش آموزان نیز نقش مؤثری دارد، گفت: این رشته پتانسیل بالایی در تقویت شاخصهای سلامت دارد و از معدود رشتههای ورزشی است که ۵ شاخص آمادگی جسمانی را داراست.
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