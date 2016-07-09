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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

قطع همکاری سام قریبیان و گروه نمایش «سه خواهر و دیگران»

قطع همکاری سام قریبیان و گروه نمایش «سه خواهر و دیگران»

سام قریبیان که قرار بود در نمایش «سه خواهر و دیگران» به کارگردانی حمید امجد بازی داشته باشد، همکاری اش را با این گروه نمایشی قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دوماه اخیر اخباری از مقدمات نمایش «سه خواهر و دیگران» به کارگردانی حمید امجد، نویسنده و کارگردان تئاتر منتشر شد و چندی قبل نیز نام سام قریبیان هم به عنوان یکی از بازیگران این نمایش رسانه‌ای شد، اما روز گذشته قریبیان با یادداشتی کوتاه قطع همکاری خود را با این گروه پس از دوماه تمرین فشرده اعلام کرد.

در این یادداشت آمده است: «به تازگی در خبرها آمده بود که من به عنوان آخرین بازیگر به مجموعه بازیگران تئاتر «سه خواهر و دیگران» کارِ کارگردان و نویسنده خوب کشورمان آقای حمید امجد پیوسته ام. هرچند این خبر به تازگی منتشر شده ولی شخص من از نیمه اردیبهشت ماه مشغول تمرین این نمایش در کنار سایر دوستان بوده ام.

ولی با کمال تاسف اعلام می کنم با توجه به مجموعه ای از شرایط به وجود آمده به لحاظ حرفه ای، شغلی و تفاوت دیدگاه در روند کار از ادامه همکاری خود با این گروه خوب و دوست داشتنی معذور هستم و در نتیجه در این کار به عنوان بازیگر حضور نخواهم داشت.

آرزوی موفقیت دارم برای تک تک اعضای این گروه به ویژه برای شخص آقای امجد که پس از ١٣ سال دوری از کار تئاتر، متن جدیدی را روی صحنه می برند.»
 

کد مطلب 3708363
آروین موذن زاده

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