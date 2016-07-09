قطع همکاری سام قریبیان و گروه نمایش «سه خواهر و دیگران»

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دوماه اخیر اخباری از مقدمات نمایش «سه خواهر و دیگران» به کارگردانی حمید امجد، نویسنده و کارگردان تئاتر منتشر شد و چندی قبل نیز نام سام قریبیان هم به عنوان یکی از بازیگران این نمایش رسانه‌ای شد، اما روز گذشته قریبیان با یادداشتی کوتاه قطع همکاری خود را با این گروه پس از دوماه تمرین فشرده اعلام کرد.

در این یادداشت آمده است: «به تازگی در خبرها آمده بود که من به عنوان آخرین بازیگر به مجموعه بازیگران تئاتر «سه خواهر و دیگران» کارِ کارگردان و نویسنده خوب کشورمان آقای حمید امجد پیوسته ام. هرچند این خبر به تازگی منتشر شده ولی شخص من از نیمه اردیبهشت ماه مشغول تمرین این نمایش در کنار سایر دوستان بوده ام.

ولی با کمال تاسف اعلام می کنم با توجه به مجموعه ای از شرایط به وجود آمده به لحاظ حرفه ای، شغلی و تفاوت دیدگاه در روند کار از ادامه همکاری خود با این گروه خوب و دوست داشتنی معذور هستم و در نتیجه در این کار به عنوان بازیگر حضور نخواهم داشت.

آرزوی موفقیت دارم برای تک تک اعضای این گروه به ویژه برای شخص آقای امجد که پس از ١٣ سال دوری از کار تئاتر، متن جدیدی را روی صحنه می برند.»

