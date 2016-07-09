عملیات ردیابی وپیش آگاهی کنترل آفت مگس زیتون در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی استان زنجان، رباب شب خیز افزود: روند مبارزه و کنترل آفت مگس زیتون طی سال گذشته در این استان بسیار موفقیت آمیز بوده است و به هیچ عنوان خسارت ناشی از این آفت در باغ های زیتون استان مشاهده نشد.

وی اظهار کرد: سال گذشته برخلاف اینکه باغ های برخی استان های همجوار در اثر آفت مگس زیتون دچار خسارت شد، اما انجام به موقع عملیات ردیابی، پیش آگاهی و کنترل در راستای مقابله با این آفت در استان زنجان موفقیت را به دنبال داشت.

شب خیز با بیان اینکه مگس زیتون یک آفت همگانی محسوب می شود و وظیفه کنترل و مبارزه با آن بر عهده کشاورزان با مشارکت دولت است، یادآورشد: نهاده های مورد نیاز به منظور مبارزه با آفت مگس زیتون در استان زنجان به صورت یارانه دار در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش های لازم به کشاورزان استان در زمینه آفت مگس زیتون طی سال های گذشته سبب شد تا بهره برداران، همکاری بسیار خوبی در راستای کنترل آفت در سطح باغ ها خود داشته باشند.

شب خیز خاطرنشان کرد: سال گذشته عملیات ردیابی، پیش آگاهی و کنترل آفت مگس زیتون در استان زنجان در سطح 12 هزار هکتار انجام شد.