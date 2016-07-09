۸۰۰ پیمانکار استان قزوین تایید صلاحیت شدند

ابوالفضل یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این تعداد ۷۰۴ پیمانکار حقوقی، ۶۷ پیمانکار حقیقی و ۲۹ مشاور حقوقی در سطح استان تایید صلاحیت شده اند.

وی افزود: حدود نیمی از این ۸۰۰ پیمانکار تایید صلاحیت شده از پایه پنج به پایه های سه و چهار ارتقا یافته اند.

یاری با بیان اینکه بیشترین رشته های تایید صلاحیت شده پیمانکاران استان در رشته های ساختمان و ابنیه، راه و ترابری، تاسیسات و تجهیزات و آب و نیرو می باشند اظهار داشت: بیشترین تخصص های صلاحیت مشاوره ها نیز در زمینه های شهرسازی و معماری، مهندسی آب و راه و ترابری هستند.

وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه، تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: صدور گواهینامه پیمانکاران حقوقی نوع اول (بخش خصوصی) در پایه های سه، چهار و پنج، پیمانکاران حقیقی و مشاوران حقوقی نوع اول در پایه دو سه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها صورت می گیرد.