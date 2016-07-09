احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دو رویداد مهم ورزشی شطرنج در شهریورماه در همدان اظهار داشت: سوم تا نهم شهریورماه، استان همدان میزبان مسابقات بینالمللی اوپن ابنسینا است که این مسابقات با حمایتهای استانداری همدان و مسئولین دانشگاه آزاد در سالن امام علی(ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار میشود.
وی افزود: سال گذشته ۶ کشور در این مسابقات شرکت کردند که با رایزنیها و تلاشهای انجام گرفته تعداد این کشورها در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد و شاهد مسابقات بینالمللی باشکوهی در همدان خواهیم بود.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به میزبانی همدان در مسابقات قهرمانی کشور گفت: با تلاشهای انجام شده میزبانی مسابقات شطرنج زیر ۸ و زیر ۱۰ سال دختران و پسران کشور نیز به همدان داده شد که این مسابقات ۲۰ تا ۲۶ شهریور برگزار خواهد شد.
بابایی عنوان کرد: میزبانی مسابقات هزینههای سنگینی در پی دارد اما خروجیهای بسیار خوبی برای شطرنج استان همدان خواهد داشت و شطرنجبازان همدانی بهراحتی میتوانند در این مسابقات شرکت کنند و در آینده به جهش شطرنج همدان کمک خواهد کرد.
وی بابیان اینکه شطرنج عاملی مهم در پرورش ذهن کودکان است، بیان کرد: بسیاری از خانوادهها هر کاری را برای تقویت حافظه کودکشان انجام میدهند و برای وی بازیهای فکری مختلف مانند پازلهای رنگی و غیره تهیه می کنند اما تنها توصیه ما توجه به ورزش شطرنج است.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: پنجتا ششسالگی بهترین زمان برای شروع آموزش شطرنج است و در این سنین، فرزندان راحتتر قانونها را میپذیرند و ازآنجاکه مهارت حل مسئله نیز در آنها شکلگرفته راحتتر میتوانند راهی برای حل مسائل دشوار این بازی پیدا کنند.
بابایی بابیان اینکه در کلاسهای حرفهای بهصورت کاملاً اصولی و علمی شطرنج به کودکان آموزش داده میشود تا باعث خستگی و دلزدگی در کودکان نشود، گفت: در فصل تابستان کلاسها و مدارس هیئت شطرنج استان همدان آماده میزبانی از فرزندان خانوادهها است.
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