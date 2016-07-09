نگاه نسل جدید وسیع و عمیق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، آتوسا صالحی به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان با بیان این مطلب افزود: به نسل امروز خیلی خوشبین هستم، برخلاف بعضیها که میگویند نسل جدید سطحیاند و نگاهشان مثل قبل عمیق نیست ولی به نظر من نگاهشان وسعت خیلی بیشتری پیدا کرده است.
این نویسنده خاطرنشان کرد: ما با نوجوانانی مواجهیم که دیگر تکبعدی نیستند، بلکه زندگیشان ابعاد مختلفی دارد که به تمام آنها اهمیت میدهند. من این را از ارتباطی که با آنان در مدارس، نمایشگاهها یا کتابفروشیها دارم، درک کردهام.
وی در ادامه گفت: خانوادههای امروزی خیلی آگاهترند و رابطهشان با نوجوانها صمیمیتر شده است. خانواده میداند چه کاری میکند و چه چیزی میخواهد. وقتی نوجوانی مینویسند خانواده به دنبال این است که او به عشق و علاقهاش برسد.
او همچنین یادآور شد در گذشته نگاه غالب این بود که کسی که دارد مینویسد از درسش باز میماند، یعنی یک نگاه منفی وجود داشت ولی الان خانوادهها علاقهمندند که فرزندانشان به دنبال علاقهشان بروند. این اتفاق خوبی است که در آیندهی جامعهی ما تاثیر خواهد گذاشت.
صالحی در مورد نامگذاری روز ملی ادبیات کودک اظهار نظر کرد و گفت: ضرورت این نامگذاری وجود دارد، ولی اینکه آیا اصلا شناخته شود و هویتش را پیدا کند یا نه به عوامل متعددی بستگی دارد.
به عقیده وی، خانوادهها و بچهها باید بدانند که چنین روزی هست، شرکت کنند و در جشن آن حضور داشته باشند و برای رسیدن آن انتظار بکشند، او در عین حال گفت: ولی متأسفانه این روز فقط یک اسم در تقویم است و ممکن است هر سال فقط نویسندگان و شاعران یادشان بیفتد که چنین روزی وجود دارد.
نویسنده کتاب «مثل همه اما مثل هیچ کس» توضیح داد: امسال انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان حرکتهای خوبی شروع کرده است، به عنوان مثال برنامه کتابخوانی برای بچههای بیمار و بیسرپرست دارد و فعالیتهایشان نسبت به گذشته کمی گستردهتر شده است.
صالحی یادآور شد: اگر این روز در زمانی که مدارس فعالیت میکنند، برگزار میشد بهتر بود و در آن صورت میشد به مدرسهها رفت و برای بچهها برنامه برگزار کرد و اگر آموزشوپرورش درگیر شود خیلی خوب است، ولی الان هم میشود یک جشن ملی برای این روز برپا کنیم تا بچهها آن را لمس کنند و با زندگیشان گره بخورد.
به گفته صالحی وضعیت کنونی ادبیات کودک در کشور دلگرم کننده است چراکه حرکتهایی از طرف ناشران صورت گرفته است به عنوان مثال خرید حق نشر و وارد شدن به بازار جهانی، میتواند آیندهی نویدبخشی برای نویسندگانی که کار تألیف انجام میدهند، باشد.
نویسنده کتاب شعر «دلم برای تو تنگ است» همچنین گفت: از طرف دیگر در بخش نشر، آثار ترجمه جذب شده است و حق نشر در کشور وجود ندارد و ناشران زیادی هستند که تمایل دارند کار ترجمه منتشر کنند و این موضوع باعث شده است که آثار نویسندهها مورد توجه قرار نگیرد و دیده نشود.
صالحی اضافه کرد: برای این موضوع باید دولت، مجلس و آموزشوپرورش کاری کنند تا حق نشر رعایت شود، نتیجهی این برمیگردد به بچههای ما و اینکه کتابهای بهتری وارد بازار نشر میشود. دیگر هر ناشری هر کتاب بدون کیفیتی را منتشر نمیکند، چرا که مجبور است حق نشر آن را بپردازد. از سویی برای نویسندهها هم خوب است، چون ناشران مجبور میشوند به سمت آثار تألیفی بروند.
وی خاطرنشان کرد: اتفاقهای خوبی در نشرهای دولتی رخ داده، مثل جریان رمان نوجوان امروز که روح تازهای به رمان بخشیده است. جنبهی دیگر آن این است که ناشران دولتی روی پخش و فروش کتاب کار نمیکنند. من بهعنوان یک نویسنده دوست دارم که کتابم در نشرهای دولتی منتشر شود در صورتی که روی فروش آن هم کار کنند.
صالحی در پایان با بیان اینکه همهی اینها به هم ارتباط پیدا میکند، اضافه کرد: اینها زنجیرههای متصل کار نشرند. به نظرم وقتی میخواهیم تغییری را شروع کنیم، قبل از آن باید برای بخش فروش هم برنامه داشته باشیم.
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