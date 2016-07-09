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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

معاون بهزیستی استان زنجان:

۱۴۰ میلیون تومان زکات فطریه برای بهزیستی زنجان جمع آوری شد

۱۴۰ میلیون تومان زکات فطریه برای بهزیستی زنجان جمع آوری شد

زنجان-معاون مشارکتهای مردمی اشتغال بهزیستی استان زنجان،به زکات فطره جمع آوری شده در عید فطر امسال در زنجان اشاره کردو گفت:درعید سعید فطر امسال بیش از ۱۴۰ میلیون تومان زکات فطره جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت ملکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به برون‌سپاری بسیاری از فعالیت‌ها به بخش غیردولتی افزود: بیش از ۸۵  درصد از وظایف در این سازمان برون‌سپاری شده است.

وی اظهار کرد: حوزه مشارکت‌های مردمی به‌عنوان یکی از معاونت‌های تخصصی ۴ دفتر مشارکت‌های مردمی، توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی و مؤسسات خیریه، دفتر اشتغال و کارآفرینی و دفتر تأمین مسکن مددجویان و حوزه توانمند سازی را بر عهده دارد.

معاون مشارکتهای مردمی اشتغال بهزیستی استان زنجان گفت: اجرای طرح ضیافت مهربانی، طرح شکرانه سلامت، طرح حامی از طرح‌هایی است که توسط بهزیستی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به طرح حامی در استان افزود: در این طرح افراد خیر با  هماهنگی دفتر مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان و با انتخاب خانواده تحت پوشش ماهیانه مبلغی را به شماره‌حساب آنان واریز می‌کنند و تاکنون بیش از ۲۱۰ نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

ملکی افزود: خیرین از ۵۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان را به‌حساب این افراد واریز می‌کنند.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان مشارکتهای مردمی بوده است.

معاون مشارکت‌های مردمی اشتغال بهزیستی استان زنجان، به اجرای طرح کودکان آسمانی در این سازمان اشاره کرد و گفت: این طرح بسیار خوب بوده است.

ملکی به زکات فطره جمع آوری شده در عید فطر امسال در استان زنجان اشاره کردو گفت: طی عید فطر امسال بیش از ۶۲۵ پایگاه برای جمع آوری زکات فطره پیش بینی شده بود.

وی ابراز کرد: در عید سعید فطر امسال تاکنون بیش از ۱۴۰ میلیون تومان در پایگاه های بهزیستی جمع آوری شده است.

کد مطلب 3708371

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