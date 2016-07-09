کاهش کم خونی ایرانی ها/افزایش قد مردان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک زاده، به مطالعات بزرگ صورت گرفته اخیر در مجلات معتبر دنیا که مبنای آنها مقایسه وضعیت سلامت و شاخص های مهم سلامت در سطح جهان بوده است اشاره کرد و افزود: بر اساس این مطالعات، ایران پیشرفت های بسیار محسوسی در رابطه با شاخص ها و وضعیت سلامت در دنیا داشته است.

وی، یکی از پیشرفت ها و شاخص های مهم اجتماعی را افزایش امید به زندگی در ایران بیان کرد و گفت: امید به زندگی در بدو تولد در زنان ایرانی به ۸۰ سال و در مردان به ۷۶.۵ سال رسیده است.

ملک زاده به بررسی و مطالعه میزان کم خونی در کشورهای مختلف در فاصله ۱۰ تا ۱۴ سال اشاره کرد و افزود: ایران در کاهش میزان کم خونی در کشور پیشرفت قابل توجهی داشته است، در حال حاضر میزان کم خونی در ایران در مقایسه با سال های قبل از انقلاب اسلامی کاهش یافته است و بیشترین میزان بهبود کم خونی در میان کشورهای جهان و منطقه داشته ایم.

وی افزود: این مسئله نشان می دهد که علاوه بر بهبود وضعیت تغذیه و اقتصاد در کشور نسبت به سال های گذشته، شاخص های سلامت بهبود چشمگیری داشته است.

ملک زاده یکی از شاخص های دیگر سلامت که در کشور ایران پیشرفت خوبی داشته است را قد افراد بیان کرد و افزود: براساس مطالعات صورت گرفته در میان ۴۰ میلیون نفر در فاصله ۴۰ سال، مشخص شد که متوسط افزایش قد ایرانی ها بیشتر از تمام کشورهای دنیا بوده و افزایش قد مردان ایرانی نسبت به مردان سایر کشورها بیشتر بوده است.

به گفته وی، بهبود میزان کم خونی، افزایش امید به زندگی و افزایش قد ایرانی ها نسبت به سایر کشورها نشان دهنده این است که کشورمان در معیارهای سلامت پیشرفت چشمگیری داشته است.