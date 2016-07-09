۱۲واژگونی خودرو در استان سمنان/ اسکان ۴۵ آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان سمنان، علی یحیایی در تشریح حوادث هفته گذشته، بیان داشت: در واژگونی خودروی پژو پارس در محور دامغان-گلوگاه متاسفانه یکی از هموطنان جان باخت و سه سرنشین دیگر دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: ۱۲مورد واژگونی شامل دو فقره در محور شاهرود-میامی، دو مورد در محور ایوان کی-گرمسار، دو مورد در محور دامغان-شاهرود، دو فقره در محور گرمسار-بنه کوه، دو مورد در محور دامغان-گلوگاه و دو مورد در محور سبزوار میامی طی هفته گذشته منتهی به تعطیلات عید فطر رخ داده است.

۴تصادف زنجیره ای در استان سمنان رخ داد

معاون هلال احمر استان سمنان همچنین با اشاره به امدادرسانی هلال احمر به ۲۷۸ حادثه دیده در عملیاتهای مختلف در تعطیلات عید فطر، گفت: ۱۱۷ نفر از این هموطنان در سوانح رانندگی در جاده های استان مجروح و توسط امدادگران هلال احمر امدادرسانی شدند

یحیایی درباره جزئیات چهار تصادف رخ داده در محورهای استان سمنان نیز، توضیح داد: چهار مورد تصادف زنجیره ای شامل دو فقره در محور فولاد محله-شهمیرزاد، یک فقره تصادف زنجیره ای در محور سمنان-دامغان و یک مورد تصادف بین چهارخودرو در محور شاهرود-آزاد شهر در استان سمنان رخ داده است.

وی افزود: برخورد یک دستگاه خودرو با گاردریل جاده ای نیز در محور فولاد-محله-کیاسر از جمله حوادث جاده ای رخ داده در این هفته بود.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان همچنین از اسکان ۴۵ نفر از حادثه دیدگان سوانح مختلف توسط هلال احمر، از پانزدهم تا هجدهم تیر ۹۵ در عملیات های مختلف خبرداد و گفت: امدادگران ما در چهار روز و طی تعطیلات عید سعید فطر در ۴۴ عملیات مختلف شامل ۱۵ عملیات جاده ای، به شهروندان خدمت رسانی کردند.