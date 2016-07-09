یک میلیون و ۵۹۶ هزار تردد در محورهای مواصلاتی همدان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در تعطیلات عید فطر سال جاری، یک میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۳۶ تردد وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی استان همدان به ثبت رسیده است.

وی افزود: ترددهای ثبت شده در محورهای مواصلاتی استان همدان به ترتیب برای روزهای سه شنبه ۱۵ تیرماه ۳۵۰ هزار و ۹۹۲ تردد، چهارشنبه ۱۶ تیر ماه ۴۳۷ هزار و ۵۴۷تردد، پنجشنبه ۱۷ تیر ماه ۳۷۵ هزار و ۸۷۰تردد و جمعه ۱۸ تیر ماه ۴۳۱ هزار و ۹۲۷ تردد بوده است.

وی عنوان کرد: بیشترین تردد در آزاد راه همدان-تهران با ثبت ۵۸ هزار و ۸۳۰ تردد در روز جمعه ۱۸ تیر ماه و کمترین تردد ثبت شده ۴۲ هزارو ۵۶۳ تردد در روز پنجشنبه ۱۷ تیر ماه بوده است.

حیدری با بیان اینکه در روزهای عادی به طور میانگین روزانه ۶۲۰ تردد در محور همدان- علیصدر به ثبت رسیده است، عنوان کرد: تردد ثبت شده در محور همدان- علیصدر در روز سه شنبه ۱۵ تیر ماه سه هزار و ۲۳۱ مورد، در روز چهارشنبه ۱۶ تیر ماه هشت هزار و ۱۱۲ مورد، در روز پنج شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴ هزار و ۳۲۸ مورد و در روز جمعه ۱۸ تیرماه ۹ هزار و ۲۷۴ مورد بوده است.

وی گفت: میزان افزایش متوسط تردد در این ایام، نسبت به روزهای عادی ۴۰ درصد و افزایش متوسط روزانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد ثبت و گزارش شده است.

وی افزود: تعداد وسایل نقلیه وارد شده به استان در این ۴ روز ۳۲۶ هزار و۴۳۲ مورد و تعداد وسایل نقلیه خارج شده از استان ۳۰۰ هزار و ۵۷۸ دستگاه بوده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان عنوان کرد: تردد ناوگان سنگین عبوری نیز ۱۲۶ هزار و ۷۷۳ دستگاه بوده که به طور میانگین سهم این وسایل از مجموع وسایل نقلیه عبوری در طی این ۴ روز ۹ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد ترددهای انجام شده تخلف داشتند، افزود: از مجموع ترددهای انجام شده در این مدت ۱۲ درصد تخلف سرعت غیرمجاز و ۱۸ درصد تخلف رعایت نشدن فاصله طولی بود.

حیدری با اشاره به اینکه استان همدان مسیر عبور بسیاری از مسافران به سایر نقاط کشور است، بیان کرد: در مرکز مدیریت راه های استان علاوه بر اخذ آمار لحظه‌ای تردد، با استفاده از دوربین های نظارتی وضعیت ترافیک جاده ها و وضعیت فیزیکی محورها نیز بررسی و با هماهنگی پلیس راه جریان ترافیک هدایت و کنترل می شود.

وی گفت: تمامی تلاش مجموعه حمل و نقل و دست اندرکاران برای استفاده از تکنولوژی پیشرفته کنترل و نظارت برای افزایش ایمنی تردد درجاده ها و در نهایت آرامش مردم است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان عنوان کرد: زمان اوج ترافیک در این مدت از ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر و ۱۹ تا ۲۳ شب بوده است.