ثبت یک میلیون و ۲۹۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه

سیروس پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هر چند با اتمام تعطیلات عید سعید فطر از حجم بار عبوری در سطح راه‌های استان کاسته شده اما به دلیل آغاز سفرهای تابستانی سطح راه‌ها همچنان پرحجم است.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه بیان کرد: طی این مدت یک میلیون و ۲۹۰ هزار و ۲۷ مورد تردد ثبت شده است.

پرویزی بیان کرد: از ۷ محور ورودی استان کرمانشاه ۱۰۸ هزار و ۸۹۶ مورد وسیله نقلیه وارد استان کرمانشاه شده که نسبت به خروجی‌های استان کمی افزایش را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: در ایام اشاره شده یک هزار و ۳۳ مورد تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها برقرار شده که از این تعداد ۱۰۰ مورد آن به اپراتور مرکز مدیریت راه‌های کشور ارتباط داده شده است.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر تردد در کلیه محورهای استان به صورت روان و با سرعت متوسط ۷۳ کیلومتر در ساعت در حال انجام است.

وی گفت: بیشترین تردد در محورهای کرمانشاه - بیستون، کرمانشاه - قزانچی، بیستون - صحنه و در ادامه به اسدآباد در حال انجام است.

این مسئول همچنین اظهار کرد: گزارشات رسیده از مرکز حکایت از آن دارد که در محورهای مواصلاتی کشور به ویژه استان‌های شمالی گرفتگی و راه بندان‌ها برطرف شده اما کماکان تردد پرحجم و نیمه سنگین گزارش شده است.

پرویزی در پایان شرط اول در رانندگی را احتیاط عنوان کرد و گفت: سامانه ۱۴۱ به منطور به منظور اطلاع رسانی اعلام می‌شود.