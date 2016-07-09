آکواریوم اصفهان زمینه حفظ محیط زیست دریاها را فراهم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، معصومه ابتکار در بازدید از تونل آکواریوم اصفهان اظهار داشت: ایجاد طرح آکواریوم اصفهان اقدام ارزنده ای است که نقش مهمی در آموزش و آشنایی مردم با ارزش دریاها، تنوع زیستی و گونه های مختلف آبزیان دارد.

وی با بیان اینکه راه اندازی تونل آکواریوم اصفهان یک کار آموزشی و فرهنگی ارزشمند است گفت: این مجموعه علاوه بر اینکه فعالیت گردشگری محسوب می شود از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.

معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: دریاها نقش مهمی در محیط زیست گیاهی و جانوری، تولید غذا و دارو، حفظ اقلیم دنیا، گردشگری و اقتصاد جهانی دارند.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، با اشاره به اینکه ما در ایران دریاهای ارزشمندی نظیر خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر داریم، تصریح کرد: امیدوارم مجموعه آکواریوم اصفهان بتواند موجب آشنایی و علاقه مندی بیشتر مردم با طبیعت و حفظ محیط زیست دریاها شود.

ابتکار گفت: متاسفانه دریاها آسیب پذیری بالایی در برابر تخریب، آلودگی و صید غیر مجاز دارند و این مسائل موجب شده است تا در این دریاها تنوع آبزیان و گونه های دریایی را از دست بدهیم و باید این به موضوع در جایی از مجموعه آکواریوم اشاره شود تا جامعه نسبت به آن آگاهی لازم را پیدا کند.

آکواریوم اصفهان به عنوان نخستین و بزرگترین تونل آکواریوم کشور با مشارکت سرمایه گذار خارجی در گستره ای بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ مترمربع در ارتفاع منهای شش متر زیرزمین احداث شده است.

شرکت در مراسم هفتمین روز درگذشت بانو علویه همایونی از برجسته ترین شاگردان بانو مجتهده امین از دیگر برنامه های سفر ابتکار به اصفهان بود.