وزیر دفاع در یادداشتی «ایستاده در غبار» را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان هفته گذشته و همزمان با سی و چهارمین سالگرد ربایش چهار دیپلمات ایرانی (احمد متوسلیان، سیدمحسن موسوی، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان) به تماشای «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان نشست.

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پس از تماشای این فیلم در یکی از سانس‌های مردمی پردیس کورش، در یادداشتی درباره «ایستاده در غبار» و حاج احمد متوسلیان نوشت:

«امروز چهاردهم تیرماه موفق شدم فیلم «ایستاده در غبار» را ببینم. بدوا بایستی با خضوع تمام و با تمام وجود از عزیزانی که اقدام به این مهم نمودند تشکر و برای تمامی آنها از درگاه حضرت احدیت آرزوی توفیق نمایم.

روایت فیلم متکی بر واقعیتی از حضور جوانان این مرز و بوم در دفاع از اسلام و نظام اسلامی‌مان است که «احمد» یکی از نمادها، الگوها و اسوه‌های آنها است. نقشی که «احمد متوسلیان» در کردستان، خوزستان، لبنان و به عبارتی هر مکانی و در هر زمانی که اقتضای حضور و نقش آفرینی در جهت انجام تکلیف در دفاع از توبای جمهوری اسلامی ایران ایفا نمود ماندگار و درس آموز برای تمامی جوانان عزیز این مرز و بوم و حتی جوانان جهان اسلام است.

گرچه هنوز و بعد از سه دهه ملت ما و همرزمان ایشان در انتظار استقبال از آن عزیز و همراهان ایشان به سر می‌برند لکن او هرجا که باشد و در هر وضعیتی که باشد، با امام، رهبری، رزمندگان و همه دوستاران عزت و عظمت اسلام و نظام اسلامی همراه است و یاد و خاطره او، فداکاری‌ها، مهربانی‌ها، برخوردهای قاطعانه‌اش در اجرای درست ماموریت و وظیفه درس آموز و زنده است و خواهد بود.

به امید بازگشت عزتمندانه ایشان به دامان ملت عزیزمان، انشاالله عزیزانی که این اثر فاخر را خلق کرده‌اند در تداوم حرکت‌شان در همین مسیر، سایر همرزمان «احمد» را هم به روایت (با زبان هنر سینما) بکشند تا تاریخ آنها را در دل خود زنده نگهدارد و معلوم باشد که قهرمانان واقعی کیانند.»

فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» روایتی را از زندگی احمد متوسلیان از کودکی تا زمان ربایش در لبنان روایت می‌کند که اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر سلامتی وی به گوش می‌رسد. این فیلم با حضور در سی و چهارمین جشنواره فجر علاوه بر تحسین منتقدان و مخاطبان، چندین سیمرغ از جمله سیمرغ بهترین فیلم جشنواره را دریافت کرد.