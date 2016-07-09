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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

نجات موفقیت آمیزجوان غرق شده سنقری از استخر لجن کارخانه ماسه شویی

نجات موفقیت آمیزجوان غرق شده سنقری از استخر لجن کارخانه ماسه شویی

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه از نجات یک جوان غرق شده سنقری از استخر لجن کارخانه ماسه شویی در این شهرستان خبر داد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح امروز شنبه غرق شدگی یک جوان سنقری در لجن ماسه شویی یک کارخانه به نیروهای اورژانس گزارش داده شد.

وی افزود: این اتفاق در کارخانه آسفالتی واقع در شهرستان سنقر رخ داده که خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته این جوان پس از انتقال به مراکز درمانی زنده ماند.

مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این فرد ابتدا به بیمارستان سنقر انتقال یافته بود که پس از آن به وسیله بالگرد اورژانس به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه انتقال یافت.

آزادی در پایان گفت: با انجام عملیات احیای قلبی - ریوی توسط پرسنل فوریت های پزشکی در بیمارستان سنقر خوشبختانه این جوان به زندگی بازگشت.

کد مطلب 3708387

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