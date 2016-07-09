اکران و نقد «۱۳ ساعت: سربازان مخفی بنغازی» در سینما روایت

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و ششمین جلسه سینما روایت به اکران و بررسی فیلم «۱۳ ساعت: سربازان مخفی بنغازی» (Hours :The Secret Soldiers of Benghazi۱۳) به کارگردانی مایکل بی محصول سال ۲۰۱۶ سینمای آمریکا اختصاص دارد.

فیلم «۱۳ ساعت: سربازان مخفی بنغازی» بر اساس رومانی به همین نام نوشته میشل زاکوف ساخته شده است. این فیلم به ماجرای حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی می پردازد که طی آن گروهی متشکل از نیروهای ویژه آمریکایی مامور می شوند تا از دیپلمات های آمریکایی گرفتار شده در خشونت معترضان، دفاع کنند و شرایط را برای برقراری امنیت مهیا سازند اما ...

پیمان معادی بازیگر ایرانی در این فیلم نقش آفرینی دارد.

هشتاد و ششمین جلسه سینما روایت روز یکشنبه ۲۰ تیرماه راس ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد. حضور در سینما روایت برای عموم آزاد و رایگان است.