پرونده پزشکی مرحوم «عباس کیارستمی» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی مرحوم عباس کیا رستمی با حضور رئیس کل، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیرکل نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، معاون انتظامی و دادستان سازمان نظام پزشکی، معاون حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری، قائم مقام معاون انتظامی و قائم مقام دادستان انتظامی روز شنبه ۱۹ تیر ماه ۹۵ در محل سازمان نظام پزشکی تشکیل شد.

در این جلسه، ابتدا سیر مبسوط بیماری کیارستمی و اقدامات درمانی مربوطه توسط معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به صورت تفصیلی تشریح شد.

در ادامه، مقرر شد در اسرع وقت اصل تمامی اوراق بالینی پرونده مرحوم کیارستمی از بیمارستان جم و آراد که اخذ شده است در اختیار دادسرا و کمیته ویژه کارشناسی قرار گیرد.

همچنین در این جلسه تاکید شد، با توجه به سیر بالینی مرحوم کیارستمی، اعضای کمیسیون ویژه متشکل از اساتید مبرز در حوزه های تخصصی ذی ربط به عنوان کارشناسان انتخاب شدند و قرار شد در اسرع وقت احکام افراد مزبور توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی صادر شود.

بر همین اساس، مقرر شد به دلیل اهمیت پرونده بالینی مرحوم کیارستمی در فرانسه از طریق سازمان نظام پزشکی فرانسه و سازوکارهای وزارت خارجه پرونده ایشان از فرانسه برای تکمیل اقدامات کارشناسی اخذ شود.

در پایان اولین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی، مقرر شد این پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت در دادسرای نظام پزشکی بررسی شود.