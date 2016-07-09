تردد بالغ بر ۲۲ میلیون خودرو درمحورهای مواصلاتی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل، ایرج دست نشان گفت: میانگین نرخ جریان تردد وسایل نقلیه در محورهای استان درسه ماه نخست سالجاری ، ۱۹۱ وسیله نقلیه در هر ساعت بوده است. که بیشترین نرخ جریان تردد مربوط به درآزادراه ها زنجان – قزوین با ۶۷۵ وسیله نقلیه درساعت است.

وی همچنین گفت: ۲۱ درصد از ترددهای ثبت شده در این مدت درمحورهای استان زنجان مربوط به وسایل سنگین و ۷۹درصد مربوط به وسایل نقلیه سبک است.

مدیرکل حمل ونقل وپایانه های استان زنجان میانگین سرعت متوسط در کل محورهای استان دراین مدت را برابر با ۸۱ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد وتاکید کرد: آزادراه قزوین-زنجان با سرعت متوسط ۹۶ کیلومتر بر ساعت دارای بیشترین سرعت متوسط در محورهای مواصلاتی استان است.